Vitesse dichtbij cruciaal akkoord en spreekt zich andermaal uit over Parry

Vitesse nadert 'na maandenlang overleg' een akkoord met CROP registeraccountants, meldt de club in een grote update over de stand van zaken. De Keuken Kampioen Divisie-club zet daarmee een belangrijke stap om te voldoen aan een van de licentievoorwaarden van de KNVB. Daarnaast spreekt Vitesse nog altijd de vermoedens van de betrokkenheid van Coley Parry tegen.

CROP en Vitesse hebben maandenlang overlegd en er is nu bijna een akkoord tussen de beide partijen. Het is de bedoeling dat CROP de opvolger van BDO wordt als accountant van de Arnhemmers. "De afgelopen periode hebben Vitesse en haar aandeelhouders het client- en opdrachtacceptatieproces van CROP succesvol afgerond", laat de club weten.

"Er zijn op dit moment nog enkele marginale openstaande formele punten. Vitesse hoopt deze zo spoedig mogelijk in overleg met CROP te kunnen afronden. Op die manier wil zij de basis leggen voor een samenwerking met CROP op de lange termijn. Vitesse maakt van de gelegenheid gebruik om CROP te bedanken voor haar tomeloze inzet, zorgvuldigheid en snelheid tot zover", vervolgt de club.

De KNVB heeft als licentievoorwaarde een geldige accountantsverklaring, mede daarom was Vitesse naarstig op zoek naar een nieuwe accountant na het stoppen van BDO. CROP heeft de volledige correspondentie tussen de licentiecommissie en Vitesse ingezien. "Zij ziet ook hierin geen belemmeringen om tot een opdrachtacceptatie te kunnen komen", klinkt het.

Vitesse herkent zich niet in geluiden over Coley Parry

Daarnaast reageert Vitesse op de vermoedens van de licentiecommissie dat Parry nog altijd betrokkenheid heeft bij de club. Sinds eind januari heeft Vitesse een vijftal minderheidsaandeelhouders gevonden, die allemaal minder dan 25% van de aandelen in de club houden. De licentiecommissie vermoedt echter nog altijd dat de Common Group directe of indirecte zeggenschap heeft over de club.

"Vitesse herkent zich niet in dat beeld en heeft daarvan ook geen bewijsstukken gezien. De club kent wel de notariële akte waarmee het vermoeden wordt ontkracht", is de Keuken Kampioen Divisionist duidelijk. De club heeft op meerdere manieren geprobeerd duidelijk te maken dat Parry geen rol meer speelt, onder meer door het afgeven van een onafhankelijkheidsverklaring. "Vitesse heeft desalniettemin de licentiecommissie nog niet kunnen overtuigen. Daarom heeft de club meerdere straffen ontvangen waartegen de club in beroep is gegaan. Het is nu aan de beroepscommissie hierover een oordeel te vellen", is Vitesse duidelijk.

