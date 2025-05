Van Hanegem rouwt om oud-ploeggenoot: 'Hij was echt een verschrikkelijke Feyenoorder'

Willem van Hanegem reageert bij Radio Rijnmond op het overlijden van zijn voormalige ploeggenoot Joop van Daele. De oud-speler van Feyenoord, die voor altijd zal worden herinnerd aan het incident met zijn bril in de wereldbekerfinale van 1970 tegen Estudiantes, blies gisteren (woensdag) op 77-jarige leeftijd zijn laatste adem uit.

Feyenoord won in 1970 als eerste Nederlandse club ooit de Europa Cup 1 door in de finale in Milaan af te rekenen met Celtic (2-1). Door de zege mochten de Rotterdammers in het nieuwe seizoen in september in een dubbele confrontatie met het Argentijnse Estudiantes gaan strijden om de wereldbeker voor clubteams. De heenwedstrijd in Buenos Aires eindigde in een 2-2 gelijkspel, waarna Feyenoord de klus op 9 september 1970 in de eigen Kuip afmaakte. Van Daele, die de Europa Cup-finale op de bank bleef, maakte als invaller voor Coen Moulijn van afstand het enige doelpunt van de wedstrijd en bezorgde Feyenoord zo de hoofdprijs. Kort na zijn treffer werd Van Daeles iconische bril afgepakt door tegenstander Oscar Malbernat en daarna door Carlos Pachamé in tweeën gebroken. Verzorger Gerard Meijer deed nog wel een poging de bril aan elkaar te plakken, maar omdat dat niet lukte speelde Van Daele de gewonnen eindstrijd uit zonder bril.

LEES OOK: Feyenoord pareert kritiek: 'Prijzen zijn vergelijkbaar met PSV'

Artikel gaat verder onder video

Van Daele zou uiteindelijk tot 1977 bij Feyenoord blijven, waarna hij nog uitkwam voor Go Ahead Eagles en Fortuna Sittard alvorens zijn voetballoopbaan in 1981 af te sluiten als speler van Excelsior. Bij die club was hij eind jaren 80 ook twee jaar hoofdtrainer. Gisteren (woensdag) werd bekend dat Van Daele op 77-jarige leeftijd is overleden. Van Hanegem reageert op de radio op het overlijden van zijn vroegere ploeggenoot, die lange tijd genoegen moest nemen met een rol als reserve bij Feyenoord. "Maar kijk even wie voor hem stonden. Dat waren Rinus Israel en Theo Laseroms", stipt De Kromme aan. Van Hanegem geeft hoog op van de kwaliteiten van Van Daele: "Joop was gezien zijn lengte echt een goede voetballer en technisch was hij ook echt heel goed", klinkt het.

LEES OOK: Feyenoord en Van Persie zien gigantische domper bevestigd worden

De gebeurtenissen in 1970 zorgden voor hilariteit in de toenmalige Feyenoord-selectie, vertelt Van Hanegem. "Wij hadden heel veel gelach om die bril. Dat hadden we natuurlijk nooit gezien. Dat iemand zomaar je bril afpakt en in tweeën breekt en dan zomaar weggooit, Dat is toch bizar." Van Hanegem zal zich Van Daele niet alleen herinneren als speler, maar óók als fanatiek supporter van zijn club. "Hij was echt een verschrikkelijke Feyenoorder, heel fanatiek. Met Wim Jansen, Jan Boskamp en nog twee anderen. Ze waren met een groep van ongeveer vijf snotneuzen die heel erg voor Feyenoord waren."

Joop van Daele vs. Estudiantes, 1970



Iconisch. 🏆 pic.twitter.com/KxDKH0Tk5K — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 8, 2025

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 'Van Persie is genadeloos en heeft weinig interesse in door Feyenoord verhuurde spelers' 🔗

👉 Boskamp hekelt Van Persie: ‘Hij is ineens poeslief’ 🔗

👉 Feyenoord heeft goud in handen: 'Hij gaat de nieuwe Stefan de Vrij worden' 🔗

👉 Feyenoord-target opgehemeld: 'Heerlijk, hij heeft wat weg van Rui Costa' 🔗

👉 Groot nieuws voor Santiago Giménez bij AC Milan 🔗