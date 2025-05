Van der Gijp kan zijn ogen niet geloven: 'Dat is toch absurd man?'

René van der Gijp heeft genoten van in de Champions League. De analist van Vandaag Inside vindt het 'niet normaal' dat de Oranje-international bij vijf doelpunten betrokken was in de halve finale van de Champions League.

Dumfries vertolkte in de heenwedstrijd van het tweeluik tussen Internazionale en FC Barcelona al een heldenrol met twee doelpunten en een assist. Dinsdagavond was de 29-jarige rechtsback, die in het verleden voor onder meer sc Heerenveen en PSV speelde, opnieuw belangrijk met twee assists. Waarbij zijn pass in de blessuretijd van het duel van cruciaal belang was. Hij gaf voor op Francesco Acerbi die de 3-3 tegen de touwen schoot. Daarmee dwong Inter een verlenging af, waarin de ploeg via Davide Frattesi nogmaals trefzeker was.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Advies voor Ronald Koeman: 'Hij is de eerste man die je opstelt'

“Je zou toch later als je in het bejaardenhuis zit, en dat gaat Dumfries ook een keer zitten, en je gaat vertellen dat je in de halve finale van de Champions League bij vijf goals betrokken was", aldus Van der Gijp bij Vandaag Inside. "Niet normaal. Vijf goals. Dat is nog nooit gebeurd denk ik. Dat is toch absurd man voor zo’n jongen?”

LEES OOK: Naam van Denzel Dumfries opeens in één adem genoemd met Ballon d'Or

Overigens is Van der Gijp wel van mening dat Dumfries een overtreding begin in de aanloop naar de 3-3 van Internazionale. “Dit was een overtreding. Natuurlijk het is een contactsport, maar hij tikt die gozer op zijn been aan zodat hij niet bij de bal kan. Hij doet dat wel slim, hij doet dat waanzinnig slim. Maar het is gewoon een overtreding. Dan doen ze niks. Het heeft geen zin meer om met de VAR door te gaan bij zulk soort momenten”, doelt de analist op het feit dat er bij de halve finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal een penalty werd gegeven voor een handsbal na ingrijpen van de VAR.

