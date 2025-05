Farioli heeft slecht nieuws: 'Hij komt dit seizoen niet meer in actie'

Ajax-trainer Francesco Farioli kan in het restant van het seizoen geen beroep meer doen op . De vleugelspeler, die begin dit kalenderjaar de overstap maakte van Go Ahead Eagles, heeft een blessure opgelopen en kan zijn ploeg daardoor niet meer helpen in de laatste wedstrijden. heeft zijn enkel verzwikt, trainde vrijdag individueel en is daarom een vraagteken voor het thuisduel met NEC van komende zondag.

Edvardsen had een kleine twee weken geleden in de thuiswedstrijd tegen Sparta nog een basisplaats, maar kwam tegen de Rotterdammers dus voor het laatst in actie dit seizoen. Farioli vertelde vrijdag op zijn persconferentie dat de Noorse aanvaller een blessure heeft opgelopen en daardoor niet meer in actie kan komen in de laatste competitiewedstrijden van dit seizoen. Ajax speelt zondag tegen NEC en neemt het daarna nog op tegen FC Groningen en FC Twente. Het wegvallen van Edvardsen is een hard gelag voor Farioli, die op de linksbuitenpositie weinig opties heeft.

Dat was ook de reden waarom Ajax Edvardsen begin dit kalenderjaar naar Amsterdam haalde. Na het vertrek van Steven Bergwijn en Carlos Forbs in de zomerse transferwindow en het mislopen van Kamaldeen Sulemana, bleef met Mika Godts slechts één linksbuiten over voor Farioli. Godts was in de eerste seizoenshelft een van de uitblinkers bij Ajax, maar worstelde tevens met zijn fitheid. Hij liep zowel in november als eind januari een blessure op. Na zijn blessure eind januari besloot Ajax tóch nog een linksbuiten te halen, nadat door de komst van Raúl Moro een streep was gezet. De keuze viel op Edvardsen, die na een aantal goede maanden bij Go Ahead Eagles de overstap maakte naar de recordkampioen.

Edvardsen heeft Ajax al een aantal keer geholpen. Zo was hij trefzeker in de thuiswedstrijden tegen Heracles Almelo, Go Ahead Eagles én AZ en maakte hij op bezoek bij Willem II de belangrijke openingstreffer. Farioli beloonde Edvardsen twee weken geleden met een basisplaats in de thuiswedstrijd tegen Sparta, maar daarin kon hij het verschil niet maken. Godts kwam in de tweede helft voor hem binnen de lijnen en zal de komende wedstrijden aan de bak moeten, nu Edvardsen niet meer in actie zal komen.

Vraagteken achter de naam van Brobbey

Ajax heeft twee weken ‘vrij’ gehad, maar naast Edvardsen heeft ook Brobbey last van een blessure. De spits heeft zijn enkel verzwikt en is daardoor een vraagteken voor het thuisduel met NEC. Farioli vertelde dat Brobbey vrijdag individueel heeft getraind. Een basisplaats voor Brobbey in de mogelijke kampioenswedstrijd lijkt er dus niet in te zitten. Het was sowieso al de vraag of Farioli voor hem zou kiezen. Brobbey is bezig aan een teleurstellend seizoen, terwijl Wout Weghorst de laatste weken belangrijk was voor Ajax. Dat Brobbey niet helemaal fit is, maakt de weg vrij voor een basisplaats voor Weghorst. Het zou zijn eerste basisplaats zijn sinds 22 december.

