Van Gaal sluit terugkeer als bondscoach niet uit, maar voorziet één obstakel

Louis van Gaal sluit niet uit dat hij op termijn nog een keer bondscoach wordt. Hoewel de inmiddels 73-jarige oefenmeester denkt dat zijn tijd in het voetbal erop zit, houdt hij de deur toch op een kiertje voor een laatste avontuur als bondscoach.

Van Gaal was voor het laatst bondscoach op het WK 2022 in Qatar. Hij leidde destijds het Nederlands elftal naar groepswinst in een poule met Senegal, Ecuador en Qatar. In de achtste finales werd vervolgens de Verenigde Staten met 3-1 opzij gezet, waarna in de kwartfinale Argentinië de tegenstander was. Dit werd een heroïsche wedstrijd met na 120 minuten spelen een 2-2 stand op het scorebord. Uiteindelijk werd Oranje na strafschoppen (3-4) uitgeschakeld.

De voormalig keuzeheer van het Nederlands elftal was dinsdagavond aanwezig bij de première van zijn nieuwe documentaire: 'De Sparta-jaren van Van Gaal'. In gesprek met ESPN geeft de succescoach te kennen zich beter te voelen. "Ik denk dat mijn tijd in het voetbal voorbij is, maar je moet nooit nooit zeggen", aldus Van Gaal, die nog altijd herstellende is van prostaatkanker.

Het gaat wel steeds beter met de 73-jarige oud-trainer van onder meer Ajax, FC Barcelona, Bayern München en Manchester United. "Ik voel me steeds fitter worden. Twee, drie jaar geleden toen ik bondscoach was, was ik natuurlijk niet fit. Operaties waren het gevolg, dat hakte erin", blikt hij terug op zijn laatste periode als bondscoach van het Nederlands elftal.

Van Gaal zet deur op een kier voor topland

Ruim twee jaar na het stoppen als keuzeheer denkt Van Gaal dat zijn tijd in de voetballerij erop zit. Desalniettemin houdt hij de deur nog een klein beetje open voor een nieuwe rol als bondscoach, maar dat moet dan wel een topland zijn. "Ik denk dat een rol als bondscoach nog zou kunnen, dat is meer het aansturen van de staf. Dat zijn maar acht periodes in een jaar. Maar ik wil dan nog wel een land dat iets kan winnen. Ik denk dat dat er niet meer inzit", besluit Van Gaal.

