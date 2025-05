Derksen maakt gehakt van bekend duo: 'Een schande dat SBS dit uitzendt, het is echt verschrikkelijk'

Johan Derksen heeft dinsdagavond in Vandaag Inside weinig heel gelaten van het programma Hazes & Hoogkamer: tot uw dienst. André Hazes jr. en Mart Hoogkamer zijn sinds deze week te zien in een gezamenlijk programma op SBS6, waarin zij op pad worden gestuurd om anderen te helpen. Derksen heeft geen goed woord over voor de twee en vindt het een ‘schande’ dat dit programma überhaupt door de SBS wordt uitgezonden.

Hazes & Hoogkamer: tot uw dienst wordt door Broadcast Magazine een ‘feelgood-programma’ genoemd. “In elke aflevering komen boezemvrienden André Hazes en Mart Hoogkamer in actie om mensen te helpen die een pauze dubbel en dwars verdienen. Of het nu gaat om het draaiende houden van een hostel of inspringen bij een groot event zoals een bruiloft: geen klus is te gek. Gewapend met enthousiasme en een flinke dosis humor stort het duo zich op elke uitdaging - en ze stoppen niet totdat het werk is gedaan”, zo klinkt het. De zangers horen aan het begin van elke uitzending wat ze gaan doen. “Wat is de opdracht, en waarom hebben deze mensen hun hulp nodig? De ene keer vervangen ze onvermoeibare werkers die zichzelf nooit een dag vrij gunnen, een andere keer helpen ze mensen die voor een uitdaging staan die ze niet in hun eentje kunnen oplossen.”

Artikel gaat verder onder video

Derksen heeft er geen goed woord voor over. Maandagavond werd de eerste aflevering van Hazes & Hoogkamer: tot uw dienst uitgezonden op SBS6. “Het kan nooit slechter zijn dan die twee hansworsten die gisteren (maandag, red.) die soap hadden”, zo vergelijkt Derksen dinsdagavond in de uitzending van Vandaag Inside het duo Hazes en Hoogkamer met Andy van der Meijde en Gordon, die live-commentaar verzorgen bij het Eurovisie Songfestival. “Ik vond het verschrikkelijk. Dat moet je toch ook niet willen? Ook als programmamaker moet je het toch niet willen om Geer en Goor te overtreffen”, zo doelt Derksen op het programma dat Gerard Joling en Gordon lange tijd met z’n tweeën hebben gemaakt.

LEES OOK: Vandaag Inside-pispaal neemt eindelijk plaats aan tafel: ‘Dinsdag te gast’

Volgens Derksen is dat een ‘kansloze’ missie. “Die zijn het beste in hun soort en waren in topvorm. Deze twee hebben geen humor. Het is middelbare scholieren gegiebel. Ze zijn niet leuk, alles is in scène gezet. Het is echt weggooiamusement. Het is echt een schande. Ik vind het ook een schande dat de SBS dat uitzendt”, zo laat Derksen er geen misverstand over bestaan. Derksen wordt er vervolgens door Job Knoester op gewezen dat de eerste aflevering wel degelijk door zo’n 500.000 tot 700.000 mensen is bekeken. Volgens Derksen komt dat doordat mensen ‘heel nieuwsgierig’ zijn. “Dat wordt heel snel minder.” Nadat er in de uitzending van Vandaag Inside een fragment uit het programma van Hazes en Hoogkamer wordt getoond, zegt Derksen cynisch: “Het klinkt misschien gek uit mijn mond, maar dan heb ik nog liever dat ze dingen. Het is verschrikkelijk dit, echt verschrikkelijk.”

VIDEO - Johan over komst Gordon naar Vandaag Inside: ‘Als Gordon zichzelf is, dan past hij hier prima!’

