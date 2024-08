Hancko doet onthulling na PEC - Feyenoord, Been wil niet spreken van 'teken van zwakte'

Mario Been vindt het een verstandig besluit van Feyenoord-trainer Brian Priske om tegen PEC Zwolle (1-5 zege) te kiezen voor een 4-3-3-formatie. De analist van ESPN zou tegen de ‘kleinere ploegen’ altijd opteren voor 4-3-3, maar ziet het ook als een potentiële kracht om te wisselen van systeem.

Priske begon het seizoen met Feyenoord met 3-4-3, een keuze waar veel kritiek op kwam, zeker na het 1-1 gelijkspel van vorige week tegen Willem II. Na overleg met spelers is besloten weer voor 4-3-3 te kiezen, het systeem dat Arne Slot de afgelopen drie seizoenen hanteerde.

Verdediger Dávid Hancko voelt zich comfortabel in 4-3-3. “Ja, natuurlijk. Maar ik denk dat het onze kracht kan zijn dat we kunnen wisselen. Tegen PSV voelde ik me bijvoorbeeld beter met vijf man achterin. Het kan afhangen van de tegenstander. Er zijn gesprekken geweest met een paar spelers. We hadden deze week een meeting en toen zei de trainer dat we gaan wisselen van systeem. Aan de speelstijl verandert niks, maar het systeem is veranderd”, zegt de verdediger, die zelf de 0-3 maakte in Zwolle.

Been krijgt bij ESPN de vraag of hij het een teken van zwakte is dat Priske naar 4-3-3 grijpt. “Ik wil niet praten over een teken van zwakte, want hij zegt ook dat het kan gaan voorkomen dat hij weer met drie of met vijf verdedigers gaat spelen, het is maar net hoe je het uitlegt”, zegt hij. “Topclubs moeten meerdere systemen kunnen spelen. Dat zou wel weer kunnen gaan gebeuren. Hancko voelde zich erg happy met de formatie tegen PSV, waarmee je dat resultaat behaalde. Maar tegen de kleinere ploegen, met alle respect, is het beter om in je vertrouwde systeem te spelen, waar Feyenoord veel succes mee heeft behaald.”

