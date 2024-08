Johan Derksen kraakt opmerkelijke commercial met Wim Kieft: 'Niet geschikt om cabaret van te maken'

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor de nieuwste commercial van televisieaanbieder Canal+, waarin Wim Kieft zijn opwachting maakt. De reclame speelt zich af op een bijeenkomst die doet denken aan de AA (Anonieme Alcoholisten), wat Derksen opmerkelijk vindt gezien het verslavingsverleden waar Kieft in het verleden mee kampte.

In 2014 kwam de biografie Kieft uit, waarin auteur Michel van Egmond uit de mond van de oud-spits optekent hoe die jarenlang met verslavingen aan alcohol en cocaïne heeft geworsteld. Het openhartige boek werd een groot succes en werd bekroond de NS Publieksprijs. Daarmee werd Van Egmond en passant de eerste schrijver die die award twee jaar op rij in de wacht sleepte: in 2013 viel diezelfde eer namelijk te buiten aan het boek GIJP.

In de uitzending van Vandaag Inside van woensdag komt de reclame ter sprake. Presentator Wilfred Genee spreekt van 'een beetje gekke commercial' waar hij 'een beetje ongemakkelijk' van werd. Van der Gijp is wat positiever: "Ik vond hem tóch wel leuk. Bij onze vrienden van ESPN doen ze heel blij, zo van 'de competitie gaat weer beginnen', weet je wel, maar later had je pas door waar het over ging."

Vervolgens wordt het filmpje vertoond, waarop Derksen zijn oordeel velt. "Ik vind dat dit niet kan. Ik vind dit onderwerp, en de problemen waar Wim mee gezeten heeft, niet geschikt om daar cabaret van te maken en te misbruiken voor een commercial. Ik ga ook geen reclame maken voor Gouda Kaarsen", verwijst De Snor naar de rel die twee jaar geleden losbarstte toen hij een ontboezeming deed over een incident op zijn 22ste.

"Ja, ik vind het niet kunnen", vervolgt Derksen. "Ik vind het ook een beetje dom van Wim dat hij zich hiervoor geleend heeft. Hij wordt eigenlijk een beetje misbruikt. Het is natuurlijk wel origineel, Anonieme Alcoholisten in een kring, weet je wel? Maar nee, ik vind dit een beetje treurig. Want de situatie waar Wim in verkeerde, dat hebben wij van dichtbij meegemaakt, dat was allerminst grappig." Tafelgast Job Knoester vindt het daarentegen juist 'wel sterk' en 'krachtig' dat Kieft het aandurft de draak met zichzelf te steken. Derksen heeft echter het laatste woord: "Ik vind het een beetje ziek als Canal+ dit bedenkt. Iemand heeft dit bedacht, dat hebben alle mensen rond de tafel een goed idee gevonden, of ze hebben er poen voor gehad. Of beide."

