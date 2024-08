Johan Derksen ergert zich kapot aan Eredivisiespeler: 'Dit is heel oncollegiaal'

Johan Derksen heeft zich zaterdagavond 'kapot geërgerd' aan het gedrag van FC Groningen-keeper . Op bezoek bij zijn vorige club RKC Waalwijk ging de sluitpost in de slotfase gretig naar de grond toen hem een lichte kopstoot uitdeelde. Het kwam de aanvoerder van de Waalwijkers op direct rood te staan.

"Ik heb me kapot geërgerd aan die keeper van Groningen. Die kreeg namelijk géén kopstoot en ging wel ter aarde", zegt Derksen maandagavond in Vandaag Inside. "Ik zou als FC Groningen dat niet pikken en zeggen: 'Jij gaat dinsdag naar de tuchtcommissie, jij gaat daar vertellen hoe het zat. En als jij geschorst wordt, dan is dat jouw schuld'."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Vaessen door het stof na 'gekke' situatie tegen oude club RKC: 'Ik weet dat ik dat niet moet doen'

De KNVB maakte maandag bekend dat Zawada voor drie wedstrijden geschorst wordt naar aanleiding van het incident met Vaessen, waarvan één wedstrijd voorwaardelijk. Derksen vraagt zich af waarom er niet ingegrepen door de videoscheidsrechter toen de arbiter van dienst, Robin Hensgens, Zawada de rode kaart voorhield. Bas Nijhuis legt uit: "Het blijft zo dat hij zo'n beweging maakt. En of dat klein of groot is, daar gaat de VAR nooit wat mee doen."

Vaessen zelf gaf na afloop van de met 1-2 gewonnen wedstrijd ronduit toe dat hij niet zo gretig naar de grond had moeten gaan. "Je komt bij je oude club, je staat een wereldpartij te keepen. Dan heb je dat toch niet nodig?", vraagt presentator Wilfred Genee zich hardop af. "Het is ook gewoon heel oncollegiaal. Dat kost die jongen, zijn collega, geld", haakt Derksen in. "Ik begrijp nooit dat de werkgever van zo'n jongen die zich misdraagt... Dit is gewoon het voetbal in diskrediet brengen ", aldus De Snor.

Iedereen geeft af op #Vaessen. Maar mensen. Hoe kneiter dom is #Zawada. Gewoon een kopstoot! Zou me daar drukker om maken. We geven ook jaren gelachen om deze acties van Vaessen #Rkc pic.twitter.com/8IfTQavyjb — Machiel Kremer (@MachielKremer) August 17, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 De heftigste rel ooit bij Vandaag Inside: 'Ze scholden elkaar na afloop de huid vol'

Na zestien jaar als eindredacteur is Jan Hillenius niet meer verbonden aan het programma Vandaag Inside. Hij doet nu een boekje open.