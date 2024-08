Vaessen door het stof na ‘gekke’ situatie tegen oude club RKC: ‘Ik weet dat ik dat niet moet doen’

FC Groningen-doelman heeft spijt van zijn actie bij de rode kaart van RKC Waalwijk-spits . De voormalig doelman van de Waalwijkers ging in het met 1-2 gewonnen duel vrij gewillig naar het gras na een ‘kopstoot’ van Zawada.

"Dit moet ik niet doen, op de grond vallen. Dat moet ik echt niet doen", aldus een schuldbewuste Vaessen voor de camera van ESPN. "Dat is ook meer emotie dat ik daar neerval maar je zag me ook snel weer opstaan. Maar uiteindelijk maakt hij wel een beweging met zijn hoofd."

Vaessen vroeg scheidsrechter Robin Hensgens nog om Zawada niet te zwaar te straffen, maar het kwaad was al geschied. De arbiter was onverbiddelijk en trok de rode kaart voor de Poolse spits. “Ik stond heel snel op en dacht op een gegeven moment: shit. Maar de scheidsrechter zei dat hij een kopstootbeweging maakte en mij raakte. En dat is rood. Ik zei nog: scheids, het hoeft niet.

De doelman geeft toe dat er sprake was van een ‘gekke’ situatie. "Je doet daar iets wat je eigenlijk niet moet doen, maar uiteindelijk is het wel een terechte rode kaart, denk ik. We waren de hele wedstrijd al een beetje bezig. De beweging is minimaal, maar hij raakt me wel. Als ik zo’n beweging maak, dan krijg ik ook honderd procent rood. Ik weet dat ik dat niet moet doen”, is Vaessen schuldbewust.

Vaessen geeft toe dat hij en Zawada het vaker met elkaar aan de stok hadden. “Wij waren de hele wedstrijd al een beetje aan het klootviolen. Het is gebeurd. Ik baal alleen dat ik naar de grond ging, maar hij moet dat ook niet doen natuurlijk”, beseft de doelman.

Verhitte ontmoeting met RKC-fans

Tijdens de wedstrijd werd de naam van Vaessen nog gescandeerd door de RKC-fans, maar die liefde was na afloop wel een beetje bekoeld. De doelman ging langs bij de supporters van zijn oude club, maar dat liep uit in een verhitte ontmoeting. “Ik heb negen jaar alles voor deze club gegeven en ze weten wat voor type keeper ik ben. Ik heb dit heel vaak gedaan, want ik ben gewoon een winnaar. Ik wil elke wedstrijd winnen en het maakt mij niet uit hoe. Ik vind de reactie jammer, maar ik snap de emotie ook wel. Ze staan 2-1 achter, ik ga dan naar de grond en dat moet ik niet doen.”

Vaessen had zijn zoontje op de armen toen hij naar het RKC-publiek ging, maar die barstte vervolgens in huilen uit. “Misschien moet ik daar ook helemaal niet naar toe lopen, want ik snap dat de emotie hoog is. Maar als ik volgende week vrij ben en hier op de tribune wil zitten, ga ik hier weer zitten. Ze mogen vinden van mij wat ze vinden, dat boeit mij helemaal niks. RKC zit nog steeds in mijn hart, ook na dit gebeuren. Daar ben ik niet zo moeilijk in.”

