‘FC Groningen dreigt belangrijke factor in promotie naar Eredivisie te verliezen’

gaat FC Groningen verruilen voor het Hongaarse Puskás Akadémia, zo weet journalist Mounir Boualin van SoccerNews. De middenvelder wil graag vertrekken bij de Groningers, die afgelopen seizoen naar de Eredivisie promoveerden.

Volgens Boualin is de kans groot dat Duarte gaat vertrekken bij Groningen. De Kaapverdiër is druk in onderhandeling met Puskás Akadémia, actief op het hoogste niveau in Hongarije. Inmiddels zou de middenvelder op een haar na rond zijn met zijn mogelijke nieuwe club.

Duarte heeft de clubleiding van FC Groningen al een tijdje geleden geïnformeerd van het feit dat hij een transfer wil maken. Nadat zich verschillende clubs hebben gemeld voor de middenvelder, lijkt het erop dat Puskás Akadémia aan de haal gaat met de speler die nog een eenjarig contract heeft in de Euroborg.

FC Groningen pikte Duarte in de zomer van 2021 op bij Sparta. Namens de noorderlingen kwam hij tot dusver 81 keer in actie. Daarin was de Kaapverdiër tien keer trefzeker en leverde hij acht assists.

Laros #Duarte lijkt #FCGroningen te gaan verlaten. De middenvelder is in serieuze onderhandeling met #PuskásAkadémia uit Hongarije. Lees meer via: https://t.co/vmkqHHixIz — Mounir Boualin (@MounirBoualin) August 17, 2024

