FC Groningen beleeft makkelijke avond tegen tiental NAC bij terugkeer in Eredivisie

FC Groningen heeft vrijdagavond gewonnen van NAC Breda. In de openingswedstrijd van de Eredivisie won de ploeg van trainer Dick Lukkien simpel van mede-promovendus NAC Breda: 4-1. Enes Mahmutovic kreeg al na zeven minuten een rode kaart wegens het neertrekken van een doorgebroken speler, waarna FC Groningen de wedstrijd binnen het half uur besliste. Rui Mendes en Jorg Schreuders hadden beiden met een assist en een doelpunt een groot aandeel in de zege.

Bij FC Groningen speelde doelman Etienne Vaessen zijn eerste wedstrijd in het groen-wit. De thuisclub moest het wel doen zonder Thijmen Blokzijl en topscoorder Romano Postema, die beiden ontbraken wegens blessures. Bij NAC Breda startte de van FC Den Bosch overgekomen Kacper Kostorz in de basis. Hij speelde samen met Elías Ómarsson in de spits.

FC Groningen zat al snel in een zetel toen Enes Mahmutovic in de zevende minuut een rode kaart kreeg wegens het vasthouden van Jorg Schreuders in het strafschopgebied. Leandro Bacuna schoot vervolgens de toegekende strafschop onberispelijk raak in de rechter boven hoek: 1-0. In de 22e minuut leek de wedstrijd al beslist toen FC Groningen de voorsprong verdubbelde. Luciano Valente zette met een mooie steekbal Rui Mendes alleen voor de keeper. Oog in oog met Daniel Bielica faalde de Portugees niet en zette de thuisclub op een comfortabele voorsprong: 2-0. In de 31e minuut maakte Marco Rente ogenschijnlijk aan alle onzekerheid een einde door een voorzet van Schreuders knap raak te koppen: 3-0. NAC stelde daar, op een kans van Ómarsson na, niets tegenover waardoor de Groningers gingen rusten met een comfortabele voorsprong.

Na rust kreeg NAC snel weer hoop toen de net ingevallen Sven Bouland Omarsson in de 46e minuut licht aan tikte in het strafschopgebied. Dominik Janosek stuurde vervolgens doelman Vaessen naar de verkeerde hoek en bracht NAC daarmee weer een beetje terug in de wedstrijd: 3-1. Dat bleek echter van korte duur, want in de 67e minuut was het Schreuders die op aangeven van Mendes de wedstrijd met een droge schuiver definitief in het slot gooide: 4-1.

Dat was het laatste noemenswaardige wapenfeit in deze wedstrijd die wegens de snelle rode kaart nooit een echte wedstrijd werd. FC Groningen kent een droomstart in de Eredivisie die het twee seizoenen geleden op dramatische wijze moest verlaten. NAC Breda zet de lijn van de voorbereiding door en weet dat er nog heel erg veel werk aan de winkel is om kans te maken op handhaving.