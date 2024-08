Eerste competitiewedstrijd levert direct onenigheid over ‘sneue’ arbitrale keuze op

Scheidsrechter Marc Nagtegaal en NAC-trainer Carl Hoefkens houden er allebei een andere lezing op na of de rode kaart die vroeg in het duel met FC Groningen (4-1) kreeg volgens de regels was. Volgens de arbiter van dienst was de rode prent terecht, terwijl de coach van de promovendus spreekt van een ‘sneue’ beslissing.

De wedstrijd tussen FC Groningen en NAC Breda was zes minuten onderweg toen Jorg Schreuders door Mahmutovic tegen de grond werd gewerkt in het strafschopgebied. De verdediger van NAC greep de Groninger bij zijn schouder, waarmee een directe scoringskans werd ontnomen. Het gevolg was een penalty en een directe rode kaart.

Na afloop van de wedstrijd legt Nagtegaal uit waarom hij de Luxemburger een rode kaart toonde na de overtreding. “De aanvaller van FC Groningen wil de bal controleren, maar wordt aan zijn arm vastgehouden en weggetrokken”, gaat de scheidsrechter de situatie na voor de camera van ESPN. “Dit is voor mij een penalty. En er wordt een directe scoringskans ontnomen. Er is afgesproken dat een voetbalduel, als het een actie om de bal betreft, er een downgrade is naar geel.” Bij vasthouden of duwen is de situatie anders. “Dat blijft een rode kaart. Ook als het een hele lichte overtreding is.”

NAC-trainer Hoefkens begrijpt de beslissing van Nagtegaal totaal niet. “Ik vind het heel sneu om hier een rode kaart voor te krijgen”, geeft de Belg aan in gesprek met ESPN. De oefenmeester spreekt van een dunne lijn tussen wel of niet voor de bal gaan bij een strafschop. “Voor spelers is dat in het moment een reflex. Voor mijzelf wil hij de bal spelen, dat is de nuance in de regel.”

Handsbal

Voorafgaand aan het penaltymoment kwam de bal ook nog op de arm van een aanvaller van Groningen. Waar Nagtegaal in zijn interview niet terugkomt op dit moment, is Hoefkens daar wel duidelijk over. “Voor mij is dat hands. Als je de bal raakt met de arm, dat is duidelijk gezegd, als je daar voordeel van haalt, is het gewoon iets dat bestraft moet worden. Dus dit had bestraft moeten worden.”

