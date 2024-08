Eredivisieclub wil Bryan Linssen terug naar Nederland halen

NAC Breda heeft geprobeerd om terug te halen naar de Eredivisie, zo weet Voetbal International-journalist Joost Blaauwhof vrijdagavond te melden. De promovendus polste de Nederlander, die echter besloten heeft om in Japan te blijven.

De 33-jarige aanvaller ligt nog tot 31 januari 2025 vast bij Urawa Red Diamonds. Dat betekent dat Linssen in de winterse transferperiode transfervrij is. “Het is niet ondenkbaar dat NAC later (of in januari) nog een poging waagt”, weet Blaauwhof.

NAC hoopt in deze transferperiode nog wat ervaring aan de selectie toe te voegen. De Bredase club haalde tot dusverre vijf nieuwe spelers: Daniel Bielica, Enes Mahmutovic, Leo Greiml, Max Balard en Kacper Kostorz.

Linssen speelde tot dusverre 47 officiële wedstrijden voor de Japanse club en was daarin goed voor acht doelpunten in drie assists. Linssen maakte in 2022 de overstap van Feyenoord naar Urawa Red Diamonds. In Rotterdam was de routinier zeer succesvol; hij maakte 28 doelpunten in 91 wedstrijden voor de club. Linssen kwam in Nederland uit voor Fortuna Sittard, MVV Maastricht, VVV-Venlo, Heracles Almelo, FC Groningen en Vitesse.

