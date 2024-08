FC Groningen geeft perfecte seizoensstart passend vervolg in Waalwijk

FC Groningen, één van de promovendi in de Eredivisie dit seizoen, doet nu al geweldige zaken in de strijd om lijfsbehoud in de beste Nederlandse voetbalcompetitie. Vorige week vrijdag won Groningen de openingswedstrijd van het nieuwe Eredivisieseizoen zeer overtuigend met 4-1 van NAC Breda. Ook in de uitwedstrijd bij RKC Waalwijk in Brabant pakte FC Groningen de drie punten. Het werd namelijk 1-2.

FC Groningen ging op zaterdagavond in Waalwijk tegen de lokale RKC precies mee door waar het in de eigen Euroborg tegen NAC Breda mee geëindigd was: scoren. Na elf minuten was het namelijk al raak voor de Noorderlingen. Jorg Schreuders schoot de 0-1 tegen te touwen op aangeven van Leandro Bacuna.

Na het doelpunt van Groningen werd het een écht voetbalgevecht in het Mandemakers Stadion. Redelijk wat overtredingen werden over en meer gemaakt. Er waren flink wat pogingen, bijvoorbeeld van Richard van der Venne, Yassin Oukili en Rui Mendes. Ondanks dat RKC ook hier en daar wat kansjes had, was het toch vooral Groningen wat de klok sloeg tijdens de wedstrijd in speelronde twee.

Ook in de tweede helft was Groningen sterker. Spelend naar het eigen uitvak kreeg Luciano Valente nog een kans op de 0-2, maar keeper Jeroen Houwen kon de bal houden. Aan de andere kant kreeg Denilho Cleonise nog een kans, maar hij besloot een schwalbe te maken in de zestien van Groningen, wat hem op een gele prent kwam te staan. In de 58ste minuut was er sprake van een absolute scrimmage. Via Cleonise, Oscar Zawada en Chris Lokesa kreeg de thuisploeg drie grote kansen, maar er ontstond geen doelpunt uit.

Groningen was ook niet altijd even secuur. Met vier spelers gingen de mannen van Dick Lukkien op het doel van Houwen af, slechts één verdediger, maar de bal werd uiteindelijk naast geschoven. Ook Valente schot één minuut na deze megakans de bal links van het doel. Daarna was het meer de beurt aan RKC. Oukili nam de bal in de 65ste minuut op de pantoffel, maar schoot over. Een kwartier voor tijd was daar Thom van Bergen met de 0-2 voor FC Groningen.

In de 90ste minuut schoot Van der Venne de bal keihard tegen de touwen, wat voor de 1-2 zorgde. Waalwijk veerde compleet op, en de jacht naar de gelijkmaker werd ingezet. Zawada pakte nog rood voor het uitdelen van een kopstoot aan Vaessen. Wéér een overwinning voor Groningen dus, dat goede zaken doet in de strijd tegen degradatie.