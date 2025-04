Felle VI-discussie over homoseksualiteit, tussen de twee meest verrassende gasten

Bij Vandaag Inside ontstond maandagavond een forse discussie over homoseksualiteit in de voetballerij. Opvallend genoeg bemoeiden de oud-voetballers aan tafel – René van der Gijp en Johan Derksen – zich daar niet zozeer mee. Vooral strafrechtadvocaat Job Knoester en bargast Victor Vlam gingen met elkaar in discussie.

Johan Derksen 'onpasselijk' van Hans Kraay

Het gesprek volgde op het optreden van Hans Kraay junior bij het programma Make Up Your Mind. Derksen zei dat hij daar ‘onpasselijk’ van werd. Kraay nam het op voor lhbti’ers in de voetballerij. “Wij, wij in de voetballerij, die stoere voetballers… Dit komt echt uit mijn tenen. Wij lopen 50 jaar achter”, zei Kraay. “Het kan niet anders dan dat wij ook in Nederland, bij Ajax, Fortuna, Heracles, Feyenoord of PSV, daar zijn ook mannen die op mannen vallen. So fucking what?! Come out, mensen.”

Make Up Your Mind is een Nederlands televisieprogramma dat sinds 2021 uitgezonden wordt door RTL 4. In het programma gaat een geselecteerde groep bekende Nederlanders omgetoverd tot drag queen de strijd met elkaar aan in verschillende rondes. In verschillende rondes proberen twee panels – die het tegen elkaar opnemen – te raden welke bekende man (of vrouw) er schuilgaat achter de creatie. Zaterdagavond was het de beurt aan Kraay jr, die dus een statement maakte over homoseksualiteit in het voetbal.

Victor Vlam in discussie met Job Knoester

Vlam zei dat het in zijn optiek ‘niet zo’n groot probleem’ is dat homo’s zich niet thuisvoelen in de voetbalwereld. “Er zijn gewoon werelden die wat meer masculien zijn en werelden die wat meer feminien zijn. Sommige masculiene mensen zullen zich niet thuisvoelen in een hele feminiene wereld en tegelijkertijd zullen sommige homo’s zich misschien niet thuisvoelen in het voetbal”, stelde de mediadeskundige.

Knoester reageerde: “Hier ben ik het niet mee eens. Ook in het voetbal moet iedereen zich thuis kunnen voelen. Jij zegt dat hij het niet erg vindt dat homo’s zich niet thuisvoelen in het voetbal. Daar ben ik het niet mee eens.”

Vlam: “Er mag niet gediscrimineerd worden. Als je dat basiskader hebt neergezet, is het helemaal niet zo erg dat het een masculiene wereld is waar sommige mensen zich niet bij vinden passen.”

Knoester: “Daarmee zeg je dat homo’s niet masculien zijn.”

Vlam: “In de praktijk hebben ze minder met dat deel van de wereld. Het is minder macho. Ze zijn oververtegenwoordigd bij het schoonspringen.”

Knoester: “Daarmee scheer je ze te veel over één kam. Ik denk dat er homo’s zijn die wel masculien zijn. Je moet in de samenleving zorgen dat iedereen zich thuis kan voelen, wat ook je geaardheid is.”

Vlam: “Masculiene homo’s voelen zich wel degelijk thuis in het voetbal. Ik geef toe dat er een taboe op rust, omdat het een heel macho wereld is. Mijn punt is: het is niet erg dat er ook macho plaatsen bestaan. Wij willen dat nu gaan uitroeien, maar laat dat in godsnaam ook bestaan. Sommige mensen voelen zich daar juist heel fijn bij.”

Knoester: “Er mogen wel macho plaatsen zijn, maar dat wil niet zeggen dat homo’s daar niet thuishoren.”

Vlam: “Nee, zij mogen er zelf voor kiezen dat zij niet onderdeel zijn van die gemeenschap. Dat is een eigen keuze daarbij.”

Knoester: “Nee, ik denk dat het andersom is. Ik denk dat de omgeving ervoor moet zorgen dat iedereen op zijn plek kan zijn.”

Vlam: “Dan zeg je dat de hele wereld zich aan moet passen om te zorgen dat homo’s zich overal thuisvoelen. Volgens mij is dat ook te veel gevraagd.”

Derksen reageert lachend: “Jullie moeten samen een podcast beginnen."

De oud-voetballer geeft daarna zijn kijk. “In de tijd dat wij speelden kon je als homo beter niet uit de kast komen als voetballer. Daar had ik wel begrip voor. We kennen er een paar die het nooit hebben gedaan. Supporters op de tribune blijven dan stemming maken." Van der Gijp vult aan: “Het is toch ook niet zo dat je een homo in je elftal enorm moet omarmen en pamperen? Daar moet je toch ook harde grappen tegen kunnen maken?”

