Johan Derksen rekent keihard af met nieuw fenomeen van Vandaag Inside

De nieuwe leader van Vandaag Inside valt niet in goede aarde bij de hoofdrolspelers van het programma. Onder meer Johan Derksen vertelt in het begin van de uitzending van dinsdagavond dat hij het niet eens is met het nieuwe introductiefilmpje van zijn talkshow.

Maandag keerde Vandaag Inside terug op de buis op SBS6. Oplettende kijkers spotten een nieuw fenomeen bij het programma, namelijk de leader, waarin allerlei typerende dingen te zien zijn van René van der Gijp, Wilfred Genee en Derksen. Er is bijvoorbeeld een sigaar te zien, of de bril van Gijp.

Derksen hekelt de nieuwe intro van het programma. “Ik wil even wat zeggen, want zonder dat wij het wisten, is er een nieuwe leader gemaakt. Wij hoeven hier niet alles voor het zeggen te hebben, maar ik vond die andere leader uitstekend”, begint De Snor Vandaag Inside kritisch.

“Kijk: alle mensen in de medische wereld doen er alles aan om Nederland rookvrij te krijgen. Ik rook, maar provoceer daar niet mee. Ik word nu neergezet door middel van een sigaar. Ik voel me geen slachtoffer, maar ik wil eigenlijk zeggen: ik vind het niet zo’n leuke leader”, gaat de televisiepersoonlijkheid verder. Albert Verlinde, dinsdagavond te gast bij het programma, is het vierkant eens met De Snor. “Ik vind het een verschrikkelijke leader”, is de presentator niet mild voor Vandaag Inside.

