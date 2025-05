Fans Athletic Club zijn er tijdens duel met Manchester United hélemaal klaar mee

Fans van Athletic Club waren er halverwege het duel met Manchester United helemaal klaar mee. Toen de Noorse scheidsrechter Espen Eskås voor het rustsignaal blies klonk er een hels fluitconcert vanaf de tribunes in het San Mamés. Dit had mogelijk te maken met enkele discutabele beslissingen van de Noorse arbitrage.

Athletic Club domineerde de wedstrijd, maar toch was het Manchester United dat na dertig minuten spelen op voorsprong kwam. Een voorzet van Harry Maguire werd met het hoofd verlengd door Manuel Ugarte, waarna Casemiro binnenkopte. Niet veel later kregen The Red Devils een strafschop nadat spits Rasmus Højlund in het zestienmetergebied onderuit werd getrokken door Dani Vivian. De penalty werd toegekend na ingreep van de Aleandro Di Paolo. Bovendien trok Eskås de rode kaart voor Vivian.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Athletic Bilbao-supporters vertonen uitermate respectloos en 'genânt' gedrag: 'Nooit eerder gezien'

Deze beslissing zorgde voor veel woede bij alles en iedereen die Athletic Club een warm hart toedragen. In de aanloop naar de strafschop zou Manchester United-aanvaller Alejandro Garnacho tijdens het struikelen hands hebben gemaakt. Waarschijnlijk is dit niet bestraft door de arbitrage omdat het zijn steunarm was. Vanaf elf meter faalde Bruno Fernandes overigens niet, waardoor de gevallen Engelse grootmacht op een 0-2 voorsprong kwam. Vlak voor rust maakte diezelfde Fernandes ook de 0-3 voor The Red Devils, waardoor Athletic Club voor een onmogelijke opgave lijkt te staan.

Toen Eskås voor het rustsignaal floot klonk er een hels fluitsignaal vanaf de tribunes in het San Mamés. Volgens commentator Wytse van der Goot gericht aan de Noorse arbitrage. "Natuurlijk richt, en dan moet Berchiche echt uitkijken, de woede zich op de scheidsrechters. Want de keuze, hoor het gefluit zeg, van Eskås om strafschop en rood te geven heeft de Basken in woede doen ontsteken. Zo zwaar ook die straf, maar het zijn de regels"

LEES OOK: Noa Vahle vol ongeloof na illegale actie van Theo Janssen

Eskås had zich ellende kunnen besparen

In de studio van Ziggo Sport wordt het opmerkelijke moment dat leidde tot de strafschop ook besproken. "Je kan jezelf als scheidsrechter een hoop ellende besparen door daar al te fluiten", doelt analist Jan van Halst op de handsbal van Garnacho. "Jij zei wel iets goed Jan. Dat het normaal in de aanloop van een doelpunt wordt afgefloten", haakt Youri Mulder.

"Dat is dan weer een rare kronkel in de regels. In de aanloop naar een penalty zou je dan ook misschien moeten affluiten. Dat was misschien een escape voor de scheidsrechter geweest. Het is natuurlijk wel dom van die Vivian", vervolgt Van Halst zin relaas. Hélène Hendriks merkt vervolgens op dat de beslissing van de scheidsrecht wel lang duurde. "Het ging om die rode kaart natuurlijk”, stelt Mulder.

“Het gaat er niet eens om het wel of niet een penalty is, maar het is gewoon slecht verdedigd. Het is gewoon een terechte penalty”, is Van Halst duidelijk. “Die rode kaart maakt zo’n wedstrijd helemaal kapot. Daar zou je in de regelgeving iets op moeten vinden. Misschien een tijdstraf”, vult Mulder tot besluit nog aan.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Ihattaren gaat in tegen Koeman: 'Verbannen speler hoort in Oranje!' 🔗

👉 Kieft neemt het op voor Van Persie: 'Dat is Farioli bij Ajax na een heel jaar nóg niet gelukt' 🔗

👉 Hoogspanning bij FC Barcelona: 'Drie spelers uiten woede en onvrede over trainer Flick' 🔗

👉 Bonnie Blue wil fans en spelers van Forest 'leuke tijd geven' en wordt permanent verbannen 🔗

👉 ESPN onthult: deze Nederlandse voetballer is de schoonzoon van Arne Slot 🔗