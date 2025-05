Ruud Gullit staat met bek vol tanden na ontmoeting met Chelsea-eigenaar Todd Boehly

Ruud Gullit heeft onthuld dat hij recentelijk niet herkend is door de Amerikaanse Chelsea-eigenaar Todd Boehly. De oud-topspits was in het verleden speler en manager van The Blues, maar de huidige eigenaar kende de Ballon d'Or-winnaar van 1987 niet.

Gullit trof Boehly op een bijeenkomst voor clubs, dat georganiseerd werd door Paris Saint-Germain-eigenaar Nasser Al-Khalaifi. Daar liep de 66-voudig Oranje-international de Amerikaan tegen het lijf. "Ik dacht bij mezelf: ik zal mezelf even voorstellen", vertelt Gullit in de YouTube-show The Overlap. "Hij vroeg mij wat ik deed. Ik zei dat ik voetballer ben geweest en ook bij Chelsea heb gespeeld."

"Maar hij had niet door wie ik was", bekent Gullit vervolgens. "Kan ik hem dat verwijten? Ik denk van niet. Maar zo gaat dat tegenwoordig. Deze mensen hebben niet door waar Chelsea voor staat. Het DNA van Chelsea is weg. Er is een bepaald DNA, en dat is nu weg bij Chelsea", betreurt de oud-speler, die The Blues niet meer herkend.

Gullit maakte in de zomer van 1995 de overstap van het Italiaanse Sampdoria naar Chelsea. In totaal speelde de Zwarte Tulp, zoals zijn bijnaam luidt, 64 wedstrijden in de hoofdmacht van de Londenaren. Daarin was hij goed voor zeven treffers. Vanaf juli 1996 tot medio februari 1998 was Gullit speler-trainer bij Chelsea. In het seizoen 1996-1997 wist hij met de club beslag te leggen op de FA Cup. Uiteindelijk werd de inmiddels 62-jarige Amsterdammer op 12 februari 1998 ontslagen.

