Ruud Gullit (62) deelt heugelijk babynieuws

Ruud Gullit is voor de tweede keer opa geworden, zo maakt hij bekend via zijn Instagram Story. De dochter van de oud-voetballer heeft haar tweede dochter gekregen. Gullit presenteert zijn kleindochter aan de wereld via een foto op social media.

De grote familie van Gullit is deze week weer een stukje groter geworden. De voormalig speler van onder meer Feyenoord en PSV had al zes kinderen bij drie verschillende vrouwen en had ook al een kleindochter genaamd Skye. Eerder dit jaar kondigde de Europees kampioen van 1988 aan dat zijn dochter Felicity weer zwanger was, waarna ze inmiddels is bevallen van weer een meisje. “Blij om mijn kleindochter Loua te verwelkomen”, schrijft Gullit in zijn Story, met daarbij een foto van Loua.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ruud Gullit ziet Oranje hoge ogen gooien op WK 2026 en legt link met Farioli

Gullit kreeg Felicity samen met zijn eerste vrouw, Yvonne de Vries. Het paar was van 1984 en 1991 getrouwd en kregen met Charmayne nog een tweede dochter. Met beide dochters heeft Gullit nog altijd goed contact. Voor Quincy en Cheyenne, zijn kinderen uit zijn huwelijk met Christina Pensa, geldt dat niet. Gullit was van 1994 tot 2000 getrouwd met de Italiaanse. Nadat het huwelijk strandde, liet Pensa door een conflict over alimentatie beslag leggen op een van de panden van Gullit en eisten beide kinderen een bedrag van een half miljoen euro.

LEES OOK: Ruud Gullit krijgt nieuwe topfunctie

Later in 2000 stapte Gullit voor de derde keer in het huwelijksbootje, ditmaal met Estelle Cruijff. Ook met het nichtje van Johan Cruijff kreeg Gullit twee kinderen: Joëlle en Maxim. In 2012 maakte de oud-voetballer bekend dat ook dit huwelijk ten einde was gekomen, maar zijn kinderen met Cruijff spreekt Gullit nog wel regelmatig. Sinds 2015 is de 66-voudig international samen met Karin de Rooij, die zelf één zoon heeft: Nigel.

