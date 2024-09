Nieuwe basisspeler voor Koeman dient zich aan: 'Hij is wereldtop'

Henk Spaan heeft zondagavond genoten van het optreden van in de kraker tussen Manchester United en Liverpool. De formatie van coach Arne Slot was op Old Trafford veel te sterk voor Erik ten Hag en zijn manschappen en een belangrijke rol was er weggelegd voor Gravenberch. Volgens Spaan heeft Arne Slot gezien wat Ronald Koeman tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland niet zag: Gravenberch is ‘wereldtop’.

Ondanks meerdere pogingen om hem binnenboord te houden, verruilde Gravenberch Ajax in de zomer van 2022 voor een kleine twintig miljoen euro voor Bayern München. De middenvelder moest in de eerste helft van het seizoen 2022/23 geduldig wachten op zijn kans, maar ook na de winterstop kwam hij er niet echt aan te pas. Gravenberch koos vorig jaar eieren voor zijn geld en verkaste naar Liverpool, dat een bedrag van liefst veertig miljoen euro voor hem neertelde. Maar ook tijdens zijn eerste seizoen in Engeland slaagde Gravenberch er niet in een basisplaats te veroveren.

Gravenberch maakt veel indruk bij Liverpool

De Amsterdammer kon desondanks, en mede dankzij meerdere blessuregevallen, rekenen op een uitverkiezing voor het EK in Duitsland. Hij kwam tijdens dat toernooi echter geen minuut in actie. Bijna drie maanden later vraagt men zich af waarom Koeman in Duitsland geen beroep deed op Gravenberch en dat heeft alles te maken met zijn recente optredens in het shirt van Liverpool, met als voorlopig hoogtepunt zijn spel tegen Manchester United. “Op het hoogste niveau blonk Gravenberch uit. Hij won tegen Manchester United zeven van de tien duels, won twee van twee tackles en had vier intercepties, één daarvan met een doelpunt tot gevolg”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool.

Gravenberch heerste op het middenveld en liet zijn directe tegenstanders Casemiro en Kobbie Mainoo kansloos. “Er stond een Braziliaan van 80 miljoen tegenover hem, wiens echtgenote in haar wanhoop zijn vijf gewonnen Europese bekers op Instagram gooide, en een jongen die tijdens het EK zes interlands speelde”, schrijft Spaan. Casemiro speelde een draak van een wedstrijd en verscheen na de rust niet meer binnen de lijnen. Mainoo verzoop eveneens op het middenveld. Spaan vraagt zich eveneens af waarom Gravenberch tijdens het EK géén kans kreeg. “Waarom Mainoo wel en Gravenberch niet? We vinden Southgate een conservatieve coach, maar misschien is hij toch minder behoudend dan Koeman.”

Slot maakt van Gravenberch een speler van ‘wereldtop’

Gravenberch heeft zich deze week gemeld in Zeist ter voorbereiding van de Nations League-duels van het Nederlands elftal met Bosnië & Herzegovina en Duitsland. Grote kans dat de middenvelder nu wél minuten gaat maken en dat is dan voor een groot deel te danken aan Slot, die zijn landgenoot een serieuze kans geeft. “Wat onze bondscoach niet zag, zag Slot wel: Gravenberch is wereldtop. Hij werd het dankzij Slot, de man die net op tijd op zijn pad kwam. Hij is een speler aan wie je afziet dat, komend uit de Eredivisie, niet één Nederlander onmiddellijk klaar is voor de Premier League. Eerst sudderen, dan pas opdienen”, zo klinkt het.

