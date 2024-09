Vrouw van Manchester United-dissonant snoert critici de mond met foto op Instagram

Arne Slot won gister (zondag) zijn eerste topper in dienst van Premier League-grootmacht Liverpool en had dat voor een groot deel te danken aan . De middenvelder van Manchester United speelde een erbarmelijke eerste helft en was zeer ongelukkig bij de eerste twee tegengoals. De vrouw van Casemiro, Anna Mariana Casemiro, snoert op Instagram de criticasters de mond.

LEES OOK: Ten Hag ziet grote naam tot tweemaal schutteren: Liverpool straft gepruts genadeloos af

Artikel gaat verder onder video

Casemiro leed balverlies bij de 0-1 en 0-2, waardoor Luis Díaz kon profiteren namens Liverpool. Erik ten Hag kon niet anders dan de Braziliaan wisselen in de rust voor Toby Collyer. Op tv en sociale media krijgt de oud-speler van Real Madrid veel commentaar, waardoor mevrouw Casemiro besloot om met een reactie te komen.

Op haar Instagram plaatst ze een foto van de gewonnen prijzen van Casemiro. De middenvelder won in zijn tijd bij Real Madrid liefst vijf keer de Champions League en drie keer de LaLiga. Met deze post lijkt Anna Mariana de critici de mond te willen snoeren. In de Instagram Story die daarop volgt deelt ze een eerder bericht van Manchester United, waarin de club Casemiro feliciteerde met zijn tweede jaar als speler van The Red Devils.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jamie Carragher maakt na felle discussie pijnlijke grap over Erik ten Hag

De druk op Erik ten Hag als trainer van Manchester United neemt toe.