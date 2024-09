Van der Vaart reageert op gênante uitspraak over Nederlander: ‘Toen ben ik uitgelachen, terecht’

Rafael van der Vaart heeft zondagavond genoten van . De middenvelder van Liverpool speelde uitstekend in de met 0-3 gewonnen wedstrijd tegen Manchester United. Van der Vaart deed eerder een zeer controversiële uitspraak over Gravenberch, die hij zelfs hoger had zitten dan van Real Madrid.

“Gravenberch, ja. Ik heb het wel eens vaker gezegd en hem zelfs ooit beter dan Bellingham genoemd”, begint de analist, die met een gezichtsuitdrukking laat blijken dat hij spijt heeft van die uitspraak. “Toen ben ik uitgelachen, terecht. Maar ik moet nu zeggen dat hij dingen laat zien waarvan ik denk: hè, hè, eindelijk…”, gaat de oud-voetballer verder.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Eén Nederlander steelt de show bij Manchester United - Liverpool: ‘Basisspeler Oranje for sure’

“Dat komt ook omdat hij een trainer (Arne Slot, red.) heeft die hem het vertrouwen geeft en hem gewoon opstelt, maar hij zat overal tussen”, gaat Van der Vaart, die inhaakt op de eerste goal van Liverpool, verder.

Basisplaats in Nederlands elftal?

Vervolgens vraagt Jeroen Stekelenburg zich af of Gravenberch aanspraak maakt op een basisplaats in het Nederlands elftal. “Als hij zó speelt… Wij hebben echt een hele mooie toekomst voor ons met zo’n speler op het middenveld. Hij moet zich alleen echt gaan focussen op de plek als verdedigende middenvelder, net als Nigel de Jong. Daar is hij ongelofelijk atletisch voor. Ik heb echt genoten van hem”, sluit Van der Vaart af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot hoort acht tegenstanders van Liverpool in de Champions League

Dit zijn de acht opponenten van Arne Slot en Liverpool in de Champions League.