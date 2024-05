Gravenberch beter dan Bellingham? Van der Vaart denkt van wel

heeft meer kwaliteit dan Jude Bellingham, zo stelt Rafael van der Vaart. De 109-voudig international zei dit voor het afgelopen seizoen, maar blijft bij zijn standpunt.

Voor Jude Bellingham was het een geweldig seizoen. Met zijn nieuwe club Real Madrid pakte hij de titel en kan hij komende week de Champions League binnenslepen. In de eerste seizoenshelft was Bellingham niet te stoppen, maar ook aan het einde van de rit kan de Engelsman mooie cijfers overleggen. Zo heeft hij negentien doelpunten gemaakt en zes assists gegeven in 27 competitiewedstrijden.

Artikel gaat verder onder video

"Ik wist niet dat hij bij Real zo'n goed seizoen zou draaien, maar ik blijf bij mijn opmerking van toen", vertelt Raf tegen Voetbal International. "Bellingham is natuurlijk ook een geweldig speler, maar hij heeft ook wel een gouden pik. De ene carrière loopt nou eenmaal anders dan de andere. Dat neemt voor mij niets weg van de enorme kwaliteiten van Gravenberch. Ik ben zo gecharmeerd van zijn speelstijl, een moderne middenvelder. Hij is ook echt veel beter dan Alexis Mac Allister. "

Bij Gravenberch blijft het ook wat onduidelijk wat zijn beste positie precies is. Van der Vaart heeft wel een tip voor de Liverpool-speler van 22. "Ik adviseer hem te kiezen voor een rol als verdedigende middenvelder. Geen makkelijke keuze, want hij kan veel meer. Je kunt het vergelijken met Nigel de Jong vroeger. De Jong kon veel meer dan de dienstbare controleur die hij geworden is. Maar in die specifieke rol haalde hij een absoluut topniveau."

Toch luidt Van der Vaart ook de noodklok, omdat er anders mogelijk een toptalent verloren gaat. "Hij speelt te weinig bij zijn club, sinds hij is vertrokken bij Ajax. Hij moet nu echt vaste basisspeler bij Liverpool worden. Je bent niet altijd jong: het is tijd om te gaan leveren." Gravenberch is opgenomen in de voorlopige EK-selectie van Ronald Koeman.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jansma: ‘Ik ga iets geks zeggen: ik ben fan en verwacht hem in de basis op het EK’

Kees Jansma weet wie hoe dan ook moet spelen op het EK bij Oranje.