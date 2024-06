Lof voor Gravenberch: ‘Zeker vijftig procent beter dan bij Ajax’

bereidt zich met het Nederlands elftal voor op zijn tweede eindtoernooi. Eerder nam hij met Oranje deel aan het EK in 2021, waarna hij in 2022 uit beeld verdween bij de nationale ploeg. Volgens zijn vader heeft de middenvelder zich sinds die tijd heel erg ontwikkeld.

Gravenberch verruilde vorig jaar Bayern München voor Liverpool. Die stap heeft hem goed gedaan, zo ziet de vader van de international. “Klopp is heel goed voor Ryan geweest”, geeft Gravenberch senior aan in gesprek met ESPN. “Hij was behulpzaam en aardig, maar aan de andere kant kon hij ook keihard zijn en zette hij Ryan in belangrijke wedstrijden soms op de bank. Dat hoort ook, hij speelt in de wereldtop.”

Artikel gaat verder onder video

In Engeland kwam Gravenberch in alle competities tot 38 duels, waarvan 21 keer in de basis. “Natuurlijk stond hij niet altijd in de basis en heeft hij weinig hele wedstrijden gespeeld, maar dat is ook lastig als je uit een seizoen met weinig speeltijd bij Bayern komt. Hij houdt zich goed staande. Voor een jongen van 22 gaat het goed met zijn ontwikkeling.”

“Ik denk dat hij nu zeker vijftig procent beter is dan bij Ajax”, gaat hij verder. “Hij is nog sterker en fitter geworden. Het tempo waarin Liverpool speelt, is echt niet normaal. Alles gaat veel sneller en dat heeft hem heel goed gedaan. Ryan moet bij Liverpool steeds wat extra’s geven en daar is hij een veel betere speler van geworden.”

Bij Liverpool heeft Gravenberch volgend seizoen te maken met Arne Slot. “Volgens mij heeft hij nog niet gesproken met Slot, maar Ryan is wel blij dat hij komt. Ondanks dat hij het geweldig vond om onder Klopp te spelen, past de speelstijl van Slot wel iets beter bij Ryan. Slot speelt meer zoals Manchester City en Arsenal, onder Klopp speelde Liverpool directer. Vanuit de Ajax-opleiding past het spel van Slot beter bij Ryan”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jack van Gelder vindt dat Frenkie de Jong ‘volwassener’ had moeten zijn

Jack van Gelder vindt dat Frenkie de Jong zelf medeschuldig is aan het missen van het EK.