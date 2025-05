'Enorm drukke' transferzomer voor PSV en Stewart: 'Kan een interessante optie zijn'

PSV en technisch directeur Earnest Stewart staat een 'enorm drukke' zomer voor de boeg. Het Eindhovens Dagblad stelt dat de directeur van de Eindhovenaren 'vol aan de bak moet' om voor komend seizoen weer een goede selectie samen te stellen. Vooral in de achterhoede moet er flink wat gebeuren: er worden namelijk vier nieuwe verdedigers verwacht.

"PSV heeft minimaal één nieuwe keeper nodig, waarschijnlijk drie of vier verdedigers, vermoedelijk een of enkele middenvelders en ook een nog onbekend aantal aanvallers", schrijft Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad. "Of er wijzigingen in de technische, medische en fysieke staf plaatsvinden, is nog onduidelijk. Trainer Peter Bosz gaat in ieder geval door en behoudt vermoedelijk zijn belangrijkste assistenten."

Achterin wordt het meest gesleuteld aan de selectie van PSV. Het ED schetst dat de Eindhovenaren 'in ieder geval' twee backs voor de posities achter Mauro Júnior en Sergiño Dest zoekt. Richard Ledezma, die op weg lijkt naar het Mexicaanse Chivas Guadalajara, gaat 'ijs en weder dienende vertrekken'. Daarnaast zullen ook Rick Karsdorp en huurling Tyrell Malacia de deur achter zich dichttrekken bij PSV.

Stewart is in ieder geval al druk bezig met kijken naar opvolgers voor de backs. Recentelijk werden onder meer Kenny Tete en Georgios Vagiannidis gelinkt aan PSV. Nu valt een nieuwe naam, met een geschiedenis in de Eredivisie. "Een interessante optie voor de backposities kan wellicht opnieuw Kingsley Ehizibue van Udinese zijn, die de afgelopen transferperiodes al vaker bij PSV is neergelegd. Maar er zijn al veel meer namen aan PSV gekoppeld", klinkt het. Met het aanstaande vertrek van Olivier Boscagli en mogelijk ook Armando Obispo wordt er ook naar centrale verdedigers gekeken.

Itakura nog altijd in beeld bij PSV

Een van de namen die nog altijd aan PSV gelinkt wordt voor centraal achterin is Ko Itakura van Borussia Mönchengladbach. Bij Studio Voetbal bevestigde Stewart dat hij in Gladbach was om de Japanner live te zien. "Ik keek naar meerdere spelers, maar dat is iemand achter wie we in de zomer ook aan zaten, dus ik ben weer wezen kijken", liet de technisch directeur weten. Yarek Gasiorowski van Valencia was eerder ook 'een interesse optie' voor PSV, schrijft Elfrink.

