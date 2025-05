PSV laat oog vallen op Oranje-international en Ajax-target

PSV lijkt serieus rekening te moeten houden met het vertrek van . Het Eindhovens Dagblad meldt dat de kans 'levensgroot' is dat de Amerikaan ingaat op de lucratieve aanbieding van het Mexicaanse Chivas Guadalajara. In de zoektocht naar een opvolger heeft PSV twee namen op de lijst staan: voormalig Ajax-verdediger en , die afgelopen winter nog gelinkt werd aan de Amsterdammers.

Ledezma heeft een aanbieding van PSV op zak om zijn aflopende contract in Eindhoven te verlengen, maar het is niet aannemelijk dat hij hierop ingaat. De Amerikaan, die dit seizoen veelvuldig als rechtsback speelt bij de regerend landskampioen, heeft namelijk ook een aanbieidng van de Mexicaanse clubs Club América en Chivas Guadalajara op zak. Het lijkt er dus op dat Ledezma komende zomer transfervrij de deur van het Philips Stadion uitloopt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Eén Vandaag Inside-gast grijpt in als Noa Lang wordt afgemaakt

Als Ledezma vertrekt bij PSV, dan wordt de spoeling voor trainer Peter Bosz op de backposities nogal dun, met alleen Mauro Júnior en Sergiño Dest. De optie tot koop op Tyrell Malacia wordt niet gelicht, waardoor hij weer terugkeert naar Manchester United, terwijl de optie in het contract van Rick Kardsdorp niet wordt gelicht. Afgelopen winter vertrokken ook de backs Matteo Dams en Fredrik Oppegard uit Eindhoven.

LEES OOK: ‘Zoveel miljoen gaan de vertrekkende PSV-spelers opleveren’

Technisch directeur Earnest Stewart zal dus aan de slag moeten, want het Eindhovens Dagblad stelt dat PSV komende zomer twee goede vervangers nodig heeft voor de backposities, naast 'al het andere werk dat gerealiseerd moet worden'. Volgens de krant zijn er de afgelopen periode 'tal van spelers' aangeboden bij de technisch directeur.

Tete en Vagiannidis op de lijst bij PSV

Zo kwamen onder meer de namen van Fulham-verdediger Kenny Tete en Georios Vagiannidis (Panathinaikos) langs. Van eerstgenoemde is PSV 'al veel langer gecharmeerd', maar het zal een flinke kluif worden voor de Eindhovenaren om hem binnen te halen vanwege zijn salaris. Vagiannidis was afgelopen winter nog in beeld bij Ajax als opvolger van Devyne Rensch, maar de Amsterdammers gingen uiteindelijk voor Lucas Rosa. De kans dat een van beiden komende zomer naar PSV komt lijkt klein. "Aannemelijk is dat Stewart met andere opties bezig is", klinkt het.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 René van der Gijp beticht Luuk de Jong van glasharde leugen🔗

👉 Woede bij PSV om bespottelijk moment van Danny Makkelie 🔗

👉 Mohamed Ihattaren vertelt eerlijk wat hij van Noa Lang vindt 🔗

👉 Sneijder: 'Ik verzin het niet: Perisic heeft dit écht gezegd' 🔗

👉 'PSV toont interesse in droomaanwinst Ajax' 🔗