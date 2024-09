Koeman onder vuur genomen: 'Je kunt hem missen als kiespijn bij Oranje'

Hugo Borst ziet de mindere kanten van Ronald Koeman steeds vaker bovendrijven. De columnist van het Algemeen Dagblad noemt hem laf en denkt dat hij als trainer van Oranje als kiespijn gemist kan worden.

Afgelopen week was de 'strijd' tussen Steven Bergwijn en Koeman meerdere dagen onderwerp van gesprek. De bondscoach zei dat hij Bergwijn niet meer zou oproepen voor Oranje, nadat de linksbuiten van Ajax naar Al-Ittihad was overgestapt. Koeman vond die transfer niet van sportieve ambitie getuigen.

Borst vond het een rare actie van de trainer om Bergwijn zo te behandelen. "Hij begint gemene trekjes te vertonen. Dat Steven Bergwijn een weggooier of een zakkenvuller is moet ie Johan Derksen of Kenneth Perez laten zeggen. Mensen afmaken, dat is de taak van duiders, opiniemakers. Het is onnodig om iemand met wie je recent intensief hebt samengewerkt een mes in de rug te steken. Dat is zelfs overbodig, zo niet laf."

Volgens de journalist laat de bondscoach zich steeds vaker op de kast jagen. "Vorige week zei Koeman het jammer te vinden dat De Telegraaf zijn verslaggever Valentijn Driessen niet ‘doorselecteert’. Het was zo geforceerd dat iedereen in de lach schoot om het venijn."

En zo'n uitstekende trainer is Koeman niet eens, vindt Borst. "Als trainer is Koeman niet slecht, maar ook niet bijzonder. Zo iemand kun je missen als kiespijn in Oranje. We zitten op weg naar het WK met middelmaat opgescheept. Onbegrijpelijk want Ronald Koeman heeft Cruijff, Van Gaal en Hiddink van dichtbij meegemaakt. Vooral van de visie en de durf van de eerste twee heeft hij niets geërfd. Hoe Oranje afgelopen zomer voetbalde: amper bravoure, het was net niks. Ronald Koeman kan zijn spelers niet inspireren. Hij heeft geen verhaal. Hij is geen Pep, geen Klopp, geen Slot."

