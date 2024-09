Driessen wordt verrast: 'Die actie van Van Dijk was potsierlijk en aandoenlijk'

Valentijn Driessen vond het zeer opvallend dat zichzelf nog maar eens tot 'grote leider' van Oranje bestempelde. Volgens de journalist van De Telegraaf hoeven echte leiders zoiets niet te benadrukken.

Bij Noa Vahle van Vandaag Inside liet Van Dijk die woorden vallen. "De verantwoordelijkheid bij de club (Liverpool) en bij Oranje is nog steeds superhoog. Ik ben bij beide elftallen nog steeds Virgil van Dijk, de grote leider. Ik ben zeer zeker nog belangrijk genoeg in en buiten het veld.” Driessen keek verbaasd op toen hij deze woorden hoorde. "Echte leiders laten liever anderen over hun leiderschap oordelen."

"Mensen die zichzelf de ’grote leider’ noemen, zijn vaak doorgeschoten narcisten met een dubieuze reputatie. Onder die noemer valt Van Dijk niet te scharen. Dat hij over zichzelf als ’grote leider’ sprak, deed potsierlijk en tegelijk ook aandoenlijk aan. Het leek op borstklopperij, maar kwam eerder voort uit onzekerheid. Omdat Van Dijk op het EK meer dan ooit ter discussie stond. Alleen dat betrof zijn inbreng als speler."

Volgens Driessen is de 33-jarige centrale verdediger inderdaad nog erg belangrijk voor club en land, als aanvoerder. "Niemand stelt vraagtekens bij het leiderschap van Van Dijk bij Oranje. Toch ontwikkelt de groepsdynamiek zich anders zonder Wijnaldum, Blind, De Jong en in dit geval Depay. De bondscoach en diverse internationals spraken van een frisse dynamiek. Met die constatering wordt het tijd dat enkele jonge of nieuwe Oranje-klanten hun verantwoordelijkheid in het groepsproces pakken." Driessen noemt daarbij al wat namen die deze rol op zich kunnen nemen. "Jongens als Gakpo, Reijnders of Schouten misschien. Dat zou voor de ontwikkeling van Oranje gezond zijn."

