Virgil van Dijk: 'Ik ben nog steeds de grote leider van Oranje en Liverpool'

is 'nog steeds de grote leider' van zowel zijn club Liverpool als het Nederlands elftal, zo verzekert de verdediger in gesprek met verslaggeefster Noa Vahle. De 33-jarige aanvoerder twijfelde na de EK-uitschakeling openlijk over zijn toekomst in Oranje, maar is inmiddels tot de conclusie gekomen dat hij nog minimaal tot en met het WK van 2026 door wil als international.

Behalve zijn toekomst in Oranje was ook het aanblijven van Van Dijk bij Liverpool deze zomer onderwerp van gesprek. Het contract van de oud-speler van FC Groningen, Celtic en Southampton loopt komende zomer immers af, waardoor in de media geruchten opdoken over een lucratief contract in Saudi-Arabië. Van Dijk bleef echter 'gewoon' op Anfield; na een bezoek van Koeman besloot hij ook door te gaan als international, terwijl generatiegenoten als Georginio Wijnaldum, Marten de Roon en Daley Blind juist afzwaaiden.

Onder de nieuwe Liverpool-trainer Arne Slot is Van Dijk uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. Zaterdagavond speelde hij tegen Bosnië bovendien zijn 75ste interland, waarin hij een centraal duo vormde met Matthijs de Ligt. "Dankbaar, heel mooi. Het is niet zomaar iets", zegt hij over het bereiken van die mijlpaal. Over de wedstrijd, die eindigde in een 5-2 zege, is hij gematigd tevreden: "Als je de wedstrijd bekijkt... natuurlijk, we krijgen twee tegendoelpunten. Voor de rest geven we niet veel weg, ik denk dat het in balbezit goed was."

Van Dijk geeft toe dat hij op het EK voetballend niet heeft gebracht wat hij van zichzelf verwacht. Inmiddels zit hij wel weer lekker in zijn vel: "Ik voel me goed, ik voel me heel fit. Het gaat heel goed de laatste weken. De verantwoordelijkheid bij de club én bij Oranje is nog steeds superhoog en ik ben nog steeds Virgil van Dijk, de grote leider bij beide elftallen. Dat wil ik ook zeker blijven voor de komende twee jaar. En dan zien we wel wat de toekomst brengt", besluit Van Dijk.

