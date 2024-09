Ronald Koeman had twijfels en stapte om speciale reden het vliegtuig in

Ronald Koeman vond het noodzakelijk om op te zoeken in Liverpool zo geeft de bondscoach van het Nederlands elftal toe op de persconferentie in aanloop naar de interland met Bosnië-Herzegovina van aanstaande zaterdag. Koeman wilde van zijn aanvoerder te horen krijgen of hij geen twijfels had om door te gaan bij Oranje richting het WK van 2026.

"Ik vond het dusdanig belangrijk om naar hem toe te gaan om te merken of hij er op het allerhoogste niveau nog twee jaar tegenaan wilde gaan", legt Koeman uit op de eerste persconferentie van hem na afloop van het EK in Duitsland: "En dat wil hij. En dat wil ik ook", benadrukt Koeman, voor wie Van Dijk ook nog steeds de aanvoerder van het Nederlands elftal is: "Hij leert nog steeds hoe hij dat beter kan managen. Het is positief dat hij er voor de groep staat, maar je moet ook je eigen niveau halen", vindt de bondscoach.

LEES OOK: Koeman laat EK-ganger van Oranje glashard vallen: ‘Het boek is voor hem nu dicht’

Koeman vindt dat er meer van Van Dijk verwacht had mogen worden tijdens het afgelopen EK: "Hij heeft het als aanvoerder perfect gedaan, maar misschien heeft hij meer energie in anderen gestoken dan in hem zelf. Hij vond zelf ook dat hij te veel bezig was met anderen", besluit de 61-jarige bondscoach.

