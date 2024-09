Lachende Van der Vaart weet wat Koeman écht vindt van nieuwe club Memphis Depay

Rafael van der Vaart weet precies wat Ronald Koeman écht vindt van de aanstaande transfer van Memphis Depay naar het Braziliaanse Corinthians. De bondscoach keek na afloop van de 5-2 zege op Bosnië en Herzegovina wel uit om zich - na de ophef om zijn keiharde oordeel over Steven Bergwijn - nog een keer negatief uit te spreken over het vertrek uit Europa van één van zijn spelers.

Voor de camera's van de NOS hield Koeman zich in gesprek met Jeroen Stekelenburg bewust op de vlakte over de nieuwe club van Memphis, die vanwege zijn clubloze status niet werd opgeroepen voor de huidige interlandperiode maar wel plaatsnam op de tribunes in het Philips Stadion. "Ik zal mijn vingers nu even niet weer branden, want anders krijg ik het hele land weer over mij heen", sprak Koeman onder meer. "Ja, ik denk een sterke competitie. Maar het is wel ver weg en ik heb nog niet heel veel inzicht in die competitie", sloot de bondscoach het interview af.

Analist Van der Vaart reageert lachend op het vraaggesprek en vindt dat Koeman zich best had mogen uitspreken. "We willen allemaal een bondscoach die wat zegt. Niemand zegt wat, je wordt doodziek van die interviews", begint de oud-international. "Nu hébben we een bondscoach die wat zegt en gaan we zeuren dat hij Bergwijn eerst had moeten bellen. Ik vind het juist te prijzen, of hij het nu wel of niet had moeten zeggen. Hij moet gewoon lekker zichzelf blijven. Zo'n antwoord over Brazilië, dat is natuurlijk ook helemaal niks. Ronald, zeg gewoon wat je denkt", richt Van der Vaart zich tot zijn vroegere trainer bij Ajax.

Presentator Gert van 't Hof vraagt vervolgens of Van der Vaart weet wat Koeman zou hebben gezegd als hij eerlijk antwoord had gegeven op de vragen van Stekelenburg. "Hij is er niet blij mee", lacht de analist. De presentator concludeert vervolgens dat het voor Memphis sowieso lastiger zal worden om de positie van eerste spits vast te houden, ook omdat Joshua Zirkzee een prima basisdebuut in de punt van de aanval beleefde tegen de Bosniërs. Pierre van Hooijdonk is het daarmee eens en stipt een ander aspect aan: "Koeman geeft terecht aan dat het bij Memphis met name om zijn fitheid draait. Lange tijd is dat onder de norm geweest, dan heb je niet de Memphis is in je team die je wilt hebben."

