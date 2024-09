‘Twee maten: Koeman zou andere transfer naar Saudi-Arabië wél accepteren’

Ronald Koeman meet met twee maten, zo vindt Mike Verweij. De bondscoach heeft de deur naar het Nederlands elftal gesloten voor , die naar Al-Ittihad in Saudi-Arabië is vertrokken. Volgens Verweij zou Koeman niet zo streng hebben ingegrepen als dezelfde keuze had gemaakt.

“Je denkt toch niet dat als Frenkie de Jong in Saudi-Arabië was gaan voetballen, hij nooit meer in beeld zou komen voor het Nederlands elftal?”, vraagt Verweij zich af in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. Verweij vindt bovendien dat Koeman meer respect had kunnen tonen naar Bergwijn. “Het is Koemans goed recht om hem af te schrijven en ik kan me er ook wel iets van voorstellen als je naar Saudi-Arabië gaat, maar het was een kwestie van één telefoontje.”

Koeman maakte op de persconferentie van dinsdag bekend dat hij geen beroep meer zal doen op Bergwijn. De bij Ajax vertrokken aanvaller reageerde daar vervolgen op. “Hoe kun je zulke dingen zeggen zonder me te hebben gesproken?”, vroeg Bergwijn zich af in een interview met De Telegraaf. Verweij is het daarmee eens en vindt dat Koeman vooraf had kunnen bellen. Zelf zei de bondscoach dat hij dat niet nodig achtte.

Verweij: “Hij had ook gewoon kunnen zeggen: ‘Steven, als je die kant op gaat, wordt de kans dat je geselecteerd wordt heel klein. Laat maar aan mij zien hoe fit je bent, dat je geweldig presteert daar in Saudi-Arabië en dan staat de deur op een kier.’ Dan was hij heel duidelijk geweest en wist Bergwijn meteen waar hij aan toe was. Dan had je wel met respect naar hem toe gehandeld. Ik denk dat één telefoontje beter was geweest in dit geval.”

