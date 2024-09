Ajax-banneling staat voor revanche: ‘Hij wil zich tegen Nederland zeker bewijzen’

zal zich zaterdagavond in de Nations League-wedstrijd van Bosnië en Herzegovina dolgraag willen bewijzen, verwacht Haris Medunjanin. De middenvelder komt bij Ajax niet in de plannen voor van trainer Francesco Farioli, maar maakt gewoon onderdeel uit van de selectie van de Bosniërs.

"Benjamin Tahirovic mag weg bij Ajax, maar zie ik desondanks als een van de grootste talenten van Bosnië en Herzegovina", aldus Medunjanin, die eind mei een punt zette achter zijn voetbalcarrière, in gesprek met De Telegraaf. “Ik denk dat hij zich tegen Nederland zeker wil bewijzen."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax schrijft twee bannelingen in voor de Europa League

"Hij was de beoogde opvolger van Miralem Pjanic", vervolgt de zestigvoudig international van Bosnië en Herzegovina. "Als je als 21-jarige niet speelt bij je club, dan is het moeilijk om je in het nationale team te voetballen. Waarom hij het nog niet waarmaakt bij Ajax? Onze mentaliteit is best lastig. Wij zijn trots en willen horen dat we alles spelen. Iedereen denkt dat hij een sterspeler is, maar als je het bij Ajax niet direct laat zien, dan staan er drie, vier anderen te dringen om je plaats over te nemen."

Volgens Medunjanin, die in Nederland speelde voor AZ, Sparta Rotterdam en PEC Zwolle, moet je daar als speler mee om kunnen gaan. “Maar Bosniërs denken dan vaak dat de trainer tegen ze is. Dat moet Benjamin uit zijn hoofd zetten. Hij moet keihard gaan werken en zelf zijn basisplaats afdwingen", besluit de gewezen voetballer.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax grijpt drastisch in: 'Daar is de directie echt van geschrokken'

De directie van Ajax is 'geschrokken', zegt clubwatcher Johan Inan.