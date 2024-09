Ronald Koeman reageert op felle uithaal van Steven Bergwijn

Ronald Koeman heeft op de persconferentie voorafgaand aan het Nations League-duel van het Nederlands elftal tegen Bosnië en Herzegovina gereageerd op de kritiek van . De bondscoach van Oranje begrijpt dat Bergwijn reageert, maar geeft ook aan dat hij de aanvaller altijd heeft gesteund.

Koeman stelde tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag dat de deur voor het Nederlands elftal wat hem betreft gesloten is voor Bergwijn. De vleugelaanvaller maakte op Deadline Day de overstap naar het Saudische Al-Ittihad en dat was volgens de bondscoach geen sportieve stap. Bergwijn was niet van deze uitgespraken gediend en toonde zich vrijdag in een interview uiterst kritisch op de bondscoach. Bergwijn liet weten klaar te zijn met Koeman en niet meer in actie te willen komen onder de huidige bondscoach. Daarnaast trok hij de geloofwaardigheid van Koeman in twijfel.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Koeman clasht tijdens persconferentie hard met Driessen: ‘Helaas selecteren ze niet door bij de krant’

“Gelijk de olifant maar benoemen. Hoe is je humeur?”, trapt Pascal Kamperman de persconferentie af. Koeman stelt dat hij een goed humeur heeft, maar snapt de vraagstelling niet. Vervolgens vraagt de ESPN-verslaggever of hij de reactie van Bergwijn gelezen heeft. “Niet gelezen, wel gehoord. Het is logisch dat hij reageert toch?”, aldus Koeman. “Inhoudelijk zullen we het er maar niet meer over hebben”, vervolgt de bondscoach die ‘totaal niet’ geraakt is door de reactie van Bergwijn.

LEES OOK: Koeman reageert op teleurgestelde EK-ganger: ‘Dan moet hij vragen waarom’

Waarom Koeman niet geraakt is door de reactie van Bergwijn? “Omdat ik vind dat ik gesproken heb over het feit dat ik Saudi-Arabië geen sportieve ambitie vind. Veel meer heb ik volgens mij niet gezegd”, is de bondscoach duidelijk tegenover Kamperman, die vervolgens de woorden van Bergwijn benadrukt en benoemde dat hij zei dat de geloofwaardigheid van Koeman niet beter wordt zo. De bondscoach zelf kan daar niet zoveel mee. “Ja, maar geloofwaardigheid. Als je dat woord gebruikt, als ik had gezegd dat het voor hem een sportieve is, dan was ik ongeloofwaardig geweest.”

Niet noodzakelijk om vooraf met Bergwijn te praten

Koeman vond het niet noodzakelijk om het vooraf te bespreken met Bergwijn. “Heel veel spelers bellen mij als ze een stap maken. Maar laten we het niet groter maken dan het is. Ik heb iets gezegd waar ik achter sta. Hij heeft nu gereageerd en dat is zijn goed recht. Nu gaan we allebei verder met ons sportieve en met ons leven.”

Koeman heeft geen probleem met Bergwijn

Vervolgens vraagt Kamperman of het nog goedkomt tussen Bergwijn en hem. “Ik heb totaal geen probleem met Steven. Helemaal niet. Ik denk dat ik altijd een bondscoach ben geweest die hem altijd gesteund heeft en een kans heeft gegeven, zelfs afgelopen zomer. Maar nogmaals, dat is onbelangrijk op dit moment”, besluit Koeman het onderwerp.

🗣️ Ronald Koeman reageert op de uitspraken van Steven Bergwijn:



"Ik heb hem altijd de kans gegeven, zelfs afgelopen zomer." — ESPN NL (@ESPNnl) September 6, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ja, ik vind ook dat ik te weinig interlands op mijn naam heb bij Oranje'

Een twaalfvoudig international van het Nederlands elftal hoopt dat er nog heel veel interlands bij komen.