Koeman reageert op teleurgestelde EK-ganger: ‘Dan moet hij vragen waarom’

Ronald Koeman vindt dat aan hem moet vragen waarom hij niet bij de selectie van het Nederlands elftal zit. De linksback, die afgelopen zomer onderdeel was van de EK-selectie, had zich graag gemeld bij het Nederlands elftal, maar behoorde tot zijn grote teleurstelling niet tot de definitieve selectie.

Maatsen, die deze zomer de overstap maakte van Chelsea naar Aston Villa, gaf bovendien aan dat hij de beslissing van de bondscoach eigenlijk niet snapt. Koeman reageert op de persconferentie van het Nederlands elftal in aanloop naar de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland op de teleurgestelde linksback. “Dan moet hij vragen waarom”, aldus Koeman, die vervolgens van Pascal Kamperman te horen krijgt dat hij Maatsen had kunnen bellen. “Ik bel niet altijd iedereen.”

“Hij was erbij op het EK, hij is er later bijgekomen op basis van blessures. Hij heeft ook niet veel gespeeld”, aldus Koeman, die uitlegt waarom hij voor Jurriën Timber heeft gekozen. “Ik heb hem gezien, ook als linksback bij Arsenal in de uitwedstrijd tegen Aston Villa en thuis tegen Brighton, die krijgt de voorkeur. Hij is terug na een zware blessure en ik vond dat ik hem een duwtje in de goede richting moest geven.”

