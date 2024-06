Officieel: Ian Maatsen verlaat Chelsea en tekent tot 2030 bij Champions League-formatie

is vanaf volgend seizoen te bewonderen bij Aston Villa in de Premier League, zo melden onder meer het Algemeen Dagblad en Voetbal International zaterdagavond. De linksback komt voor ruim veertig miljoen euro over van Chelsea, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan Champions League-finalist Borussia Dortmund.

Maatsen tekent een contract tot medio 2030 bij de nummer vier van het afgelopen Premier League-seizoen. De linksback werd het afgelopen half jaar verhuurd aan Dortmund, waar hij indruk wist te maken. De Duitsers wilden met hem verder, maar het vertrek van Edin Terzic gooide roet in het eten.

Artikel gaat verder onder video

Unai Emery overtuigde Maatsen uiteindelijk om de overstap te maken naar Aston Villa, dat komend seizoen actief is in de Champions League. Diverse media weten dat de transfer rond is en dat Maatsen zaterdagavond zijn handtekening gaat zetten onder een contract.

De linksback is momenteel op pad met het Nederlands elftal op het EK in Duitsland. De verdediger was in eerste instantie niet opgeroepen door Ronald Koeman, maar door blessures van Teun Koopmeiners en Frenkie de Jong deed de bondscoach toch een beroep op de linkspoot.