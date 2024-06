Embolo zorgt voor hoogtepunt Hongarije - Zwitserland en laat iets opvallends achter op het veld

Zwitserland is met een overwinning begonnen aan het EK. Zaterdagavond werd in Keulen met 1-3 gewonnen van Hongarije. Hoogtepunt was het laatste doelpunt van de wedstrijd, een fraaie lob van . De spits speelde mede door blessureleed zijn eerste interland sinds het WK 2022. Bij het maken van zijn doelpunt verloor hij opvallend genoeg een medisch verband, dat onder zijn kleding zat.

Bij Zwitserland stonden tot verrassing van velen Xherdan Shaqiri en Zeki Amdouni, met zes treffers topscoorder in de kwalificatiereeks, niet in de basis. Hongarije startte wel met de verwachte basiself, met als meest opvallende spelers aanvoerder Dominik Szoboslai van Liverpool en oud-AZ speler Milos Kerkez.

Zwitserland kwam bij de eerste de beste keer dat het gevaarlijk werd meteen op voorsprong. In de dertiende minuut zette Michel Aebischer met een heerlijke steekbal spits Kwadwo Duah alleen voor de keeper. De 27-jarige spits rondde vervolgens beheerst af en zette de Zwitsers zo op een vroege voorsprong: 1-0. Op slag van rust wist Zwitserland de voorsprong te verdubbelen. Aebischer kreeg van de Hongaarse verdedigers alle tijd om aan te leggen. De Zwitser maakte dankbaar gebruik van die ruimte en tijd door de bal knap achter doelman Péter Gulácsi te plaatsen: 2-0. Dat was tevens de ruststand.

Na rust werd Hongarije langzaam sterker. Nadat Barnabás Varga een grote kans had gemist was het in de 66e minuut wel raak. Szoboslai zette de bal fraai voor vanaf links en Varga kopte de bal van dichtbij achter Gulásci: 2-1. Daarmee was de spanning weer terug in de tot dan toe tamme wedstrijd. Maar waar de aansluitingstreffer het startschot leek van een Hongaars offensief lukte het Hongarije lange tijd niet om tot serieuze kansen te komen. Maar omdat de Zwitsers steeds slordiger werden in balbezit en in de omschakeling bleef het tot de laatste minuut spannend. Maar in de derde minuut van de blessuretijd maakte Breel Embolo aan alle onzekerheid een einde. Na nieuw geschutter in de defensie lobde de spits de bal knap over de uitgekomen Gulásci: 1-3.

Met deze overwinning zet Zwitserland een grote stap richting de achtste finale, zeker nu ook de vier beste nummers drie naar de tweede ronde gaan. Hongarije zal moeten stunten tegen Duitsland om nog kans te maken op de volgende ronde. Gezien het vertoonde spel van vandaag lijkt dat een torenhoge opgave.