EK-ganger van Nederland moet zich plots melden bij Jong Oranje: ‘Ik snap het niet’

moet deze interlandperiode genoegen nemen met een plek bij Jong Oranje. De linksback, die afgelopen zomer deel uit maakte van de EK-selectie, had zich graag gemeld bij ‘het grote Oranje’ en kan moeilijk verklaren waarom dit niet het geval is.

Maatsen, die al op vakantie was, kreeg afgelopen zomer plotseling een belletje van Ronald Koeman. De verdediger werd als vervanger van de geblesseerde Teun Koopmeiners bij de EK-selectie gehaald. Tijdens het toernooi deed de bondscoach echter geen beroep op hem; Maatsen kwam géén minuut in actie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ian Maatsen moest om pijnlijke reden weg bij Feyenoord: 'Dit deed pijn, ik wilde stoppen'

De linksback, die deze zomer de overstap maakte naar Aston Villa, moet in de komende interlandperiode genoegen nemen met een plek bij Jong Oranje. “Ik ben natuurlijk een beetje teleurgesteld”, reageert Maatsen bij ESPN. “Maar uiteindelijk ben ik hier ook om mijn land te vertegenwoordigen. Dus voor mij is het ook weer een eer dat ik hier mag zijn. Nu is het bij Jong. Het geeft me motivatie om weer mijn best te doen om zo snel mogelijk bij het eerste te komen”, benadrukt hij.

LEES OOK: Engels medium ziet iets opmerkelijks bij Oranje na uitschakeling: 'Van vakantie naar frustratie'

Maatsen las op internet dat hij niet tot de selectie van het Nederlands elftal behoorde. Koeman gaf hem geen uitleg. “Er zullen vast redenen voor zijn. Ik zou het eigenlijk niet weten. Geen idee. Eigenlijk snap ik het niet. Maar goed, we zijn nu hier dus het is aan mij om te laten zien dat ik bij het eerste hoor”, aldus de verdediger.

Jan Paul van Hecke wél bij Nederlands elftal

Koeman kiest deze interlandperiode voor Jan Paul van Hecke van Brighton & Hove Albion. De verdediger is opgeroepen als vervanger van Micky van de Ven, die nog niet fit genoeg is om deel uit te maken van de Oranje-selectie.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wilfred Genee is stomverbaasd door loting van PSV en Feyenoord

De loting van PSV en Feyenoord voor de competitiefase van de Champions League zorgt voor grote verwarring bij Wilfred Genee.