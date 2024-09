Van de Ven haakt af in definitieve Oranje-selectie: Koeman kiest voor debuterende vervanger

maakt (alsnog) zijn debuut in de selectie van het Nederlands elftal, zo maakt de KNVB bekend middels een persbericht. De verdediger van Brighton & Hove Albion is opgeroepen door Ronald Koeman omdat Micky van de Ven nog kampt met naweeën van een blessure.

"Van de Ven trainde afgelopen week wel bij zijn club Tottenham Hotspur, maar is nog niet wedstrijdfit en maakte vanmiddag dan ook geen deel uit van de wedstrijdselectie van de Londense club", zo schrijft de KNVB in het persbericht. Van Hecke, die al was opgenomen in de voorselectie, ontvangt zodoende een officiële uitnodiging voor de hoofdmacht van Oranje.

Van Hecke is al langere tijd bezig om zich in de kijker van het Nederlands elftal te spelen. Afgelopen seizoen maakte de oud-speler van NAC Breda en sc Heerenveen al indruk in het shirt van Brighton & Hove Albion, en ook dit seizoen speelt hij sterk. Dit seizoen miste hij nog geen minuut in de Premier League.

Het Nederlands elftal, dat morgenavond in Zeist bijeenkomt, opent zaterdag 7 september de vierde editie van de UEFA Nations League tegen Bosnië en Herzegovina. Het duel in het Philips Stadion in Eindhoven begint om 20.45 uur. Drie dagen later, dinsdag 10 september, komt Duitsland naar de Johan Cruijf ArenA in Amsterdam. Ook daar is de aftrap om 20.45 uur.

