Engels medium ziet iets opmerkelijks bij Oranje na uitschakeling: 'Van vakantie naar frustratie'

brak begin juni plots zijn vakantie af toen hij door Ronald Koeman werd opgeroepen om toch nog bij de selectie van het Nederlands elftal te komen. Het Engelse medium TalkSPORT wijdt één artikel toe aan de middenvelder, die komend seizoen actief is bij Aston Villa in Birmingham. Hij zat namelijk met zijn vriendin op een jacht, maar kwam vlak voor het EK nog bij de selectie van Oranje.

Frenkie de Jong was al een tijdje geblesseerd, maar in eerste instantie leek hij op tijd fit te zijn om met Oranje af te reizen naar Wolfsburg. Deze verwachting werd geen werkelijkheid, en dus riep Koeman Maatsen op. In de EK 2024-campagne waarin het Nederlands elftal zes wedstrijden speelde (tegen Polen, Frankrijk, Oostenrijk, Roemenië, Turkije en Engeland), maakte Maatsen nul minuten.

“Ian Maatsen verliet jacht van half miljard pond met vriendin om NUL Euro 2024-minuten te spelen”, kopt het Engelse medium. “De zomer van Ian Maatsen ging in een paar weken tijd van een luxe omgeving naar hoop, en toen naar frustratie. Na de nederlaag van Nederland in de halve finale tegen Engeland op woensdag, eindigde Maatsen het EK met nul minuten speeltijd, wat precies hetzelfde aantal zou zijn als hij op het jacht was gebleven.”

