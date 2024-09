Eén Oranje-international staat lang na Nederland - Bosnië als enige nog op het veld

stond zaterdagavond lang na Nederland - Bosnië (5-2) als enige speler van Oranje nog op het veld. De spits werkte in zijn eentje aan zijn fitheid.

Weghorst kwam tegen Bosnië een kwartier voor tijd als invaller binnen het veld en wist zijn invalbeurt te bekronen met een doelpunt. De spits van Ajax is echter nog niet volledig wedstrijdfit en was daarom een halfuur na de wedstrijd nog te vinden op het veld.

Het moment werd in beeld gebracht bij de nabeschouwing van de NOS. "Weghorst is nog even bezig in zijn uppie met wat extra training", zei presentator Gert van 't Hof.

Bondscoach Ronald Koeman liet voorafgaand aan het duel met Bosnië al doorschemeren dat Weghorst nog niet fit genoeg is voor een basisplaats. “Hij heeft een hele onregelmatige voorbereiding gehad”, zei Koeman over de Ajax-spits.

