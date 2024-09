Woedende reacties op volstrekt mislukte Oranje-voorbeschouwing van NOS: ‘Volkomen gestoord’

De NOS begon iets voor 20.30 uur aan zijn voorbeschouwing van het Nations League-duel van het Nederlands elftal met Bosnië en Herzegovina. Kijkers van de uitzending krijgen echter maar weinig mee van de analyses van Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart.

Al vanaf het begin van de uitzending is de muziek in het Philips Stadion namelijk ontzettend luid hoorbaar op televisie. Dat zorgt voor grote ergernis bij de kijkers: op social media klagen veel mensen dat de voorbeschouwing amper te volgen is.