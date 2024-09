Ronald Koeman weigert één vraag te beantwoorden: ‘Dan krijg ik het land over mij heen’

Ronald Koeman heeft zaterdagavond na afloop van Nederland - Bosnië & Herzegovina (5-2) geweigerd om zich uit te laten over de naderende transfer van naar Corinthians.

Memphis zit op dit moment nog zonder club, maar zet zijn loopbaan vrijwel zeker voort in de Braziliaanse competitie bij Corinthians. “Hij lijkt te gaan tekenen. Heeft hij jou gevraagd wat je daarvan vindt?”, vraagt verslaggever Jeroen Stekelenburg van de NOS afloop van de wedstrijd tegen Bosnië aan Koeman.

Koeman erkent ‘contact gehad te hebben’ met Depay. “Wat vind je daarvan?”, vraagt Stekelenburg. De bondscoach wil daar echter geen antwoord op geven. “Ik zal mijn vingers nu even niet weer branden, want anders krijg ik het hele land weer over mij heen.”

Stekelenburg merkt op dat Koeman ‘voorzichtig is’. “Dat past niet bij me”, reageert de coach. “Maar misschien moet ik af en toe iets voorzichtiger zijn, als ik zie wat er geroepen wordt door Jan en allemaal op het moment dat ik iets zeg over Begwijn… Dan denk ik ook: misschien had ik iets tactischer moeten zijn. En dat kost mij, zoals iedereen weet, af en toe een kleine moeite.”

Koeman stelde tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag dat de deur voor het Nederlands elftal wat hem betreft gesloten is voor Bergwijn. De vleugelaanvaller maakte op de slotdag van de zomerse transferperiode de overstap van Ajax naar het Saudische Al-Ittihad en dat was volgens de bondscoach geen sportieve stap. Bergwijn was niet van deze uitgespraken gediend en toonde zich vrijdag in een interview uiterst kritisch op de bondscoach. Bergwijn liet weten klaar te zijn met Koeman en niet meer in actie te willen komen onder de huidige bondscoach. Daarnaast trok hij de geloofwaardigheid van Koeman in twijfel.

