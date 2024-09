Verbazing om zondebok die Van Hooijdonk aanwijst bij Oranje: ‘Edson Álvarez was dit nooit gebeurd’

Pierre van Hooijdonk vindt dat een fors negatief aandeel had in het doelpunt dat het Nederlands elftal zaterdagavond in de eerste helft incasseerde tegen Bosnië en Herzegovina. Journalist Henk Spaan is het daar echter niet mee eens.

Joshua Zirkzee bracht Oranje zaterdagavond na twaalf minuten voetballen op voorsprong tegen Bosnië, maar niet veel later viel aan de overzijde de gelijkmaker alweer. Denis Huseinbasic genoot ontzettend veel vrijheid op het middenveld, waarna de Bosnische middenvelder Ermedin Demirovic vrijspeelde tussen Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk in. Demirovic rondde oog in oog met doelman Bart Verbruggen af: 1-1.

Van Hooijdonk analyseert het doelpunt van Demirovic in de rust bij de NOS. Hij richt zijn pijlen op Simons en merkt op dat de aanvallende middenvelder Huseinbasic liet weglopen uit zijn rug. “Simons kiest ervoor om uit te stappen. Dan is zijn tegenstander eigenlijk helemaal vrij”, aldus Van Hooijdonk, die ook vindt dat De Ligt en Van Dijk het gat ten opzichte van Demirovic ‘kleiner hadden moeten maken’. “Met name De Ligt”, aldus de analist.

Spaan is het overduidelijk niet eens met de analyse van Van Hooijdonk en komt op X met een reactie. “Hoezo krijgt Simons nu de schuld?”, vraagt de journalist zich af. Volgens Spaan had Jerdy Schouten Huseinbasic moeten oppakken. “Dit was de man voor een verdedigende middenvelder. Edson Álvarez was dit nooit gebeurd. Waar was Schouten?”

Demirovic empata o jogo!!! pic.twitter.com/4kG8ZjtwFk — GoncaloDias17 (@goncalo_diass17) September 7, 2024 Hoezo krijgt Simons nu de schuld? Dit was de man voor een verdedigende middenvelder. Álvarez was dit nooit gebeurd. Waar was Schouten? — Henk Spaan (@HenkSpaan9) September 7, 2024

