Van Dijk sneert naar Manchester United: ‘Het affiche was wel top inderdaad’

was na afloop van de 3-0 zege van Liverpool op Manchester United een tevreden man. De aanvoerder van Liverpool had na afloop bovendien een sneer in huis voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. Zo was het duel op voorhand een topwedstrijd, maar Van Dijk vond alleen het affiche top. Hij had dan ook niet verwacht dat The Reds zo makkelijk zouden winnen op Old Trafford.

“We hebben hier vorig jaar twee wedstrijden gespeeld waarbij we best goed speelden, maar het gewoon helemaal weg hebben gegeven”, begint hij voor de camera van Viaplay. “Dat zit wel een beetje in je hoofd, maar je weet dat Old Trafford gewoon een hele moeilijke plek is voor Liverpool om te komen. We hebben ons goed voorbereid en heel veel tactisch getraind. Ik denk dat je dat ook wel goed kon zien in de manier waarop wij vooral in balbezit waren en uiteindelijk ook goed verdedigend stonden.”

Verslaggever Bart Nolles benoemt dat de wedstrijd op papier een topwedstrijd is, maar vraagt aan de verdediger of deze wedstrijd, mede dankzij de ruime zege van Liverpool, wel zo gezien mag worden. “Het affiche was wel top inderdaad”, zegt Van Dijk met een grote grijns. “Maar uiteindelijk waren we wel dominanter dan Manchester United. Dat was ook wel duidelijk zichtbaar denk ik.”

Van Dijk houdt weer de nul met Liverpool

Onder trainer Arne Slot hield Liverpool voor de derde keer op rij de nul en volgens Nolles kon Van Dijk dat maar even mooi in zijn zak steken. “Niet alleen ik, maar ja dat is mooi”, reageert de Nederlander. “We hebben er op dit moment nog niets aan, maar het voelt wel prima. Ik denk dat het goed gaat en dat het iets is om op te bouwen”, aldus Van Dijk, die ook ingaat op het feit of het op te bouwen is richting een serieuze titelkandidaat. “We gaan het hopen. Daar gaan we hard voor werken. Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat het in het begin heel goed gaat.”

“Er komt een hele intense periode na de interlands en het gaat erom dat iedereen fit blijft, ritme houdt en op het allerhoogste niveau blijft spelen. Dat is niet vanzelfsprekend. Het is natuurlijk ook maar de vraag hoe iedereen terugkomt van de nationale elftallen", beseft Van Dijk. "Maar goed, drie overwinningen geeft wel vertrouwen. Eerste wedstrijd heel dominant in de tweede helft, tegen Brentford paar kansjes weggegeven maar over het algemeen ook heel goed in mijn ogen en vandaag was gewoon een geweldige pot. We geven twee grote kansen weg, waar we het beter doen.”

Van Dijk voelt zich fysiek ‘heel goed’

Als het aan Nolles ligt moet Van Dijk niet te veel kijken naar de twee grote kansen die zijn weggegeven. Mede omdat de score nog wel hoger had kunnen uitvallen. “Dat had misschien wel gemoeten ja”, erkent Van Dijk, die tevreden is over hoe het nu gaat bij Liverpool. “Ik geniet van de manier hoe het gaat. Fysiek voel ik mij heel goed. Ik voel me heel belangrijk voor het team, wat ik de afgelopen jaren natuurlijk ook was. Maar ik merk natuurlijk wel dat de trainer er wel heel veel extra verantwoordelijkheid in gooit en daar geniet ik wel van. In balbezit, dat kon je vandaag ook wel heel duidelijk zien, dat is iets waar ik lekker mee bezig ben en ook van geniet”, besluit Van Dijk.

