‘Koeman weet Van Dijk te overtuigen, aanvoerder blijft grote leider van Oranje’

Bondscoach Ronald Koeman heeft in een persoonlijk gesprek ervan weten te weerhouden om zijn interlandcarrière te beëindigen. De aanvoerder van het Nederlands elftal kreeg tijdens het afgelopen EK in Duitsland de nodige kritiek, waarna hij overwoog om te stoppen als international.

“De kritiek liet hem niet onberoerd”, schrijft Valentijn Driessen in De Telegraaf. “In een onderhoud met zijn aanvoerder trok Koeman Van Dijk over de streep om zich toch tot en met het WK 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten beschikbaar te stellen voor het Nederlands elftal.”

Driessen trekt de conclusie dat Koeman in zijn missie is geslaagd, gezien het feit dat Van Dijk is opgenomen in de voorselectie. “Koeman ziet in Van Dijk nog steeds de grote leider van Oranje”, weet Driessen. “Wel liet Van Dijk in het gesprek doorschemeren dat hij naast zijn verantwoordelijkheden voor het team zich toch ook meer zal gaan focussen op zijn eigen spel.”

Koeman liet bij de bekendmaking van zijn selectie weten te willen verjongen bij Oranje. Zo heeft de bondscoach persoonlijke gesprekken gevoerd met Daley Blind, Georginio Wijnaldum en Marten de Roon. “Ik heb ze uitgelegd waarom ik geen beroep op ze doe en dat ik kies voor een aantal nieuwe, jonge spelers”, klonk het. Memhis Depay ontbreekt ook bij het Nederlands elftal, maar voor de aanvaller geldt dat hij eerst een nieuwe club moet vinden.

