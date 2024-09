Van der Vaart zwaar geïrriteerd: ‘Het slaat helemaal nergens op’

Rafael van der Vaart vindt het helemaal nergens op slaan dat de muziek in het Philips Stadion voorafgaand aan de wedstrijd van het Nederlands elftal zo hard stond. De oud-voetballer was namens de NOS bij de wedstrijd van Oranje tegen Bosnië en Herzegovina aanwezig om te analyseren, maar de voorbeschouwing van de NOS viel volkomen in het water door de muziek.

Na het voorstellen van de tafelgasten bij Studio Voetbal wordt de volumeknop in de studio ook omhoog gedraaid, waardoor presentator Gert van ’t Hof onverstaanbaar was. “Dit was, wat u nu hoort, wat er gisterenavond gebeurde in het stadion van PSV”, licht hij het toe. “We waren min of meer onverstaanbaar, in elk geval zo voelde het voor ons. Er werd keiharde muziek gedraaid vooraf”, aldus Gert van ’t Hof, waarna hij vraagt aan Van der Vaart wat hij er van vond.

“Ik vind het helemaal niks”, reageert de oud-voetballer. “Het slaat ook helemaal nergens op. Ze roepen maar, ze doen interviews, niemand luistert, iedereen loopt een beetje, daar moeten ze echt vanaf. Wij hebben dan zelfs nog oortjes in. Zelfs toen konden wij elkaar niet verstaan. Het was dramatisch”, is de duidelijke mening van Van der Vaart.

Volgens Van ’t Hof was het een soort van disco, waarna hij zich wendt tot commentator Arman Avsaroglu, die daar commentaar in moest geven. “Ik zit elke week in die Eredivisiestadions en ik heb elke week het idee dat het erger wordt wat we aan het doen zijn. Vorige week nog bij Willem II – Sparta. Het was zo hard, daar ook al en in Eindhoven ook. Ik vraag me dan altijd af, en als ik het zeg voel ik mij altijd een hele oude man, wie je er een plezier mee doet.”

