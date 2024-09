Van Gelder prijst Oranje-aanvaller: ‘Het is altijd lekker om hem erbij te hebben’

Jack van Gelder zou er altijd bijhouden bij het Nederlands elftal. De tafelgast van De Oranjezondag ziet dat de 32-jarige spits een ‘ongelooflijke mentaliteit’ brengt en dat het fijn is om hem erbij te hebben. Momenteel staat Weghorst alleen niet bovenaan in de pikorde bij Oranje.

In de ogen van presentatrice is Weghorst momenteel derde spits onder bondscoach Ronald Koeman, omdat Zirkzee en Brobbey nu de kans krijgen en hij nu moet wachten op zijn beurt. “Is hij de ideale pinchhitter?”, vraagt ze aan Van Gelder. “Misschien wel”, luidt zijn antwoord bij De Oranjezondag.

Zo is het volgens Van Gelder ook afwachten hoe hij het in de competitie bij Ajax gaat doen. “Je hebt natuurlijk hele beweeglijke spitsen en Zirkzee was fantastisch in zijn aannames en het combinatievoetbal. Hij maakt een hele leuke eerste goal. Brobbey moet het dinsdag gaan waarmaken.”

Van Gelder ziet Weghorst niet als eerste spits

Van Gelder beseft dat Zirkzee en Brobbey andere type spitsen zijn dan Weghorst. “Maar Weghorst brengt zo’n ongelooflijke mentaliteit in het elftal dat het altijd lekker is om hem erbij te hebben. Maar ik zie hem ook niet meteen als eerste spits”, is hij eerlijk.

