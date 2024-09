Driessen ziet moeilijke situatie Brobbey: 'Die staat voor een loodzwaar karwei'

Volgens Valentijn Driessen wordt het een lastig verhaal voor om op positieve manier te onderscheiden bij Oranje. De spits start dinsdag tegen Duitsland, maar zag zijn concurrent, Joshua Zirkzee, tegen Bosnië-Herzegovina uitblinken.

Zirkzee was een van de beste spelers zaterdagavond en bekroonde zijn goede spel met een doelpunt en een assist. Hij was bovendien dichtbij een tweede assist, maar Tijjani Reijnders schoot op de lat. Nu wacht Brobbey de lastige taak om op dezelfde manier te imponeren, dinsdag tegen Duitsland. "Brobbey moet het straks doen tegen Duitsland, dat met 5-0 wint van Hongarije", stelt Driessen in een video-item van De Telegraaf. "Dat is wel even andere koek. Brobbey wacht een loodzwaar karwei."

Artikel gaat verder onder video

Driessen was ook te spreken over het optreden van Zirkzee. "Hij levert en heeft meer dan andere spitsen in het Nederlands elftal, waaronder Wout Weghorst." De journalist legt uit waarom. "Hij is goed in de combinatie. En hij wist dat Brobbey tegen Duitsland zou gaan spelen, dus hij moest wel iets laten zien. Bij vlagen deed hij het goed."

Toch wil Driessen niet te hard van stapel lopen, wat Zirkzee betreft. "Het is wel tegen de nummer 75 van de wereld. Dat moet je meenemen in je beoordeling." Bovendien schreef Driessen gister al in een ander artikel: "Het is een raadsel hoe deze ploeg (Bosnië-Herzegovina) ooit in de Nations League A is terechtgekomen." Dinsdagavond om 20:45 trappen Nederland en Duitsland af in de Johan Cruijff ArenA.

